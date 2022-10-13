Собирать дрова в лесу в Украине запрещено, но есть исключения: какие штрафы предусмотрены

В этом году отопительный сезон может срываться из-за ракетных ударов российских оккупантов по объектам критической инфраструктуры. Поэтому спрос на дрова среди украинцев растет. Именно поэтому многих интересует вопрос: можно ли собирать дрова в лесу, не вырубая деревья? Есть ли штрафы за это в украинском законодательстве? Читайте на сайте ТСН.ua.

Сергей Власенко, заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации, сообщил, что на фоне российской угрозы и отказа от энергоносителей из РФ, спрос на дрова в Украине вырос вдвое. Поэтому актуальным стал вопрос: можно ли собирать дрова и сухостой в лесу?

В Лесном кодексе статьи 69 отмечается: на выделенном лесном участке использование лесных ресурсов возможно только при наличии специального разрешения – лесорубного билета или лесорубного разрешения.

Также в Лесном кодесе статьи 66 указано: Граждане имеют право в лесах государственной и коммунальной собственности, а также с согласия владельца в лесах частной собственности свободно находиться, безвозмездно без выдачи специального разрешения собирать для собственного потребления дикорастущие травяные растения, цветы, ягоды, орехи., грибы и т.п., кроме случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и другими законодательными актами Украины.

Можно ли собирать сухостой и поваленные деревья в лесу

Согласно Лесному кодексу Украины, мертвые, сухие и поваленные деревья или их части, которые из-за урагана, снегопада и ветра лежат на поверхности почвы – это лесные ресурсы, которые принадлежат государству. Поэтому их могут использовать только владельцы лесов или постоянные лесопользователи путем заготовки сырья. На этих участках можно собирать только те лесные ресурсы и только в том объеме, которые предусмотрены лесорубным билетом.

Также лесохозяйственным предприятиям не разрешено предоставлять населению разрешение самостоятельно (т.е. без специального документа) производить заготовку дров.

Однако есть лесные ресурсы, которые можно собирать без каких-либо дополнительных документов. Это – лесная подстилка. То есть хвоя, листья, кора и мелкие веточки.

Какая ответственность за сбор дров в лесу предусмотрена

По статье 185 Уголовного кодекса Украины сбор гражданами сухостоя, отмерших ветвей или других частей дерева на территории лесного фонда считается незаконной самовольной заготовкой лесных ресурсов (кража чужого имущества).

Такие действия наказываются штрафом от 50 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (размер необлагаемого налогом минимума составляет 17 гривен) или общественными работами на срок 80-240 часов, исправительными работами на срок до двух лет и даже арестом от 6 месяцев до 3 лет.

Также наказание за незаконный сбор дров в лесу предусмотрено в Кодексе Украины об административных нарушениях. Так, согласно статье 64 КУоАП "Нарушение установленного порядка использования лесосечного фонда, заготовки и вывоза древесины, заготовки живицы" предусмотрен размер штрафа от 102 до 238 гривен (для должностных лиц от 170 до 272 гривен).

Согласно статье 65 КУоАП "Незаконная порубка, повреждение и уничтожение лесных культур и молодняка" (т.е. еще растущих деревьев) вам может грозить штраф от 510 до 1020 гривен (для должностных лиц от 2550 до 5100 гривен).

Если гражданин в течение года снова нарушит этот закон, размер штрафа возрастет до 1 020 – 1 530 гривен (для должностных лиц 10 200 – 15 300 гривен).

Также следует запомнить статью 65-1 КУоАП "Уничтожение или повреждение полезащитных полос и защитных лесных насаждений". Здесь штраф составляет от 510 до 680 гривен (для должностных лиц от 1020 до 1530 гривен). И статью 66-1 КУоАП "Уничтожение или повреждение подроста в лесах", которая влечет наложение штрафа от 51 до 102 гривен (для должностных лиц 119-170 гривен).

Как получить разрешение на заготовку дров

Кабинет министров утвердил порядок выдачи специальных разрешений на использование лесных ресурсов.

Для этого необходимо получить специальный лесной (лесорубный) билет. Он представляется органом исполнительной власти по вопросам лесного хозяйства, постоянными лесопользователями или лесохозяйственными предприятиями. Именно они вправе ликвидировать загроможденность в лесу. Такая работа связана с повышенной опасностью.

Сегодня получить лесорубный билет можно также и в "Дії".

Обратите внимание, что получить лесной билет можно только после уплаты заготовителем нормативного сбора в местный бюджет.