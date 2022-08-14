Собирают документы и приказы: российские летчики готовятся "сдать" командование в международный трибунал

Российские оккупанты пытаются скрыть свое участие в совершении преступлений против народа Украины.

Летчики готовят "план Б", на случай, если руководство РФ будет сваливать на них всю вину.

Об этом сообщают в ГУР Минобороны.

По информации украинской разведки, экипажи самолетов, ракетами обстреливавших мирные украинские города, уже осознают, что руководство ВС РФ в дальнейшем будет перекладывать ответственность за военные преступления на непосредственных исполнителей.

Летчики собирают документальные подтверждения полученных ими приказов, которые в дальнейшем планируют передать международному трибуналу над руководством РФ.

"Оккупанты из воздушно-космических сил страны-террориста пытаются уничтожать любые доказательства их участия в убийствах мирного населения Украины. Совершая подкупы и предлагая взятки оккупанты пытаются убрать сведения о себе из боевых приказов и распоряжений", — сообщают в ГУР Минобороны.

Военная разведка Украины также обнародовала личные данные командного состава 52 тяжелого бомбардировочного авиационного полка (ШАЙКОВКА, Калужская обл.) и 121 тяжелого бомбардировочного авиационного полка (ЭНГЕЛЬС, Саратовская обл.) 22 тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии (ЭНГ) ударов с самолетов Ту-22М3 и Ту-160 крылатыми ракетами Х-22, Х-555, Х-101 по городам и мирному населению Украины.

Напомним, военный эксперт рассказал, как изменится ситуация в Луганской области осенью.

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