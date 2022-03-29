Собирают на Донбассе железный кулак для второго удара, – военный эксперт о ловушке РФ

Собирают на Донбассе железный кулак для второго удара, – военный эксперт о ловушке РФ

Курсируя по российской территории, оккупанты пополняют потери в личном составе и технике.

Оккупанты снимают часть сил и средств с Черниговского и Киевского направлений и опрокидывают их на Донбасс. Они собирают там "железный кулак", чтобы нанести нам еще один мощный удар.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в эфире "24 канала".

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Также, курсируя по российской территории, оккупанты пополняют потери в личном составе и технике.

"Они собирают на Донбассе железный кулак для того, чтобы нанести нам еще один мощный удар. Это та вторая волна, о которой мы говорили", — отметил эксперт.

Россия готовит ловушку

По мнению Жданова, те российские войска, которые останутся на Киевском и Черниговском направлении, "будут наносить нам тактические удары, чтобы Украина не забрала оттуда своих военных, чтобы перебросить их на Донбасс".

"Таким образом, Россия готовит военную ловушку", - резюмирует эксперт.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что "основные задачи первого этапа спецоперации РФ выполнены и это позволяет сосредоточить основные усилия на достижении главной цели – увольнении Донбасса". Такое заявление глава оборонного ведомства РФ сделал сегодня, 29 марта, на селекторном совещании.

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