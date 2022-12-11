Собирают руки, ноги и даже головы: медики Днепра спасают украинских защитников от ампутаций (видео)

Медики Днепра делают возможное и невозможное, чтобы спасти жизнь украинских защитников и спасти их от ампутаций. После 10-часовых ювелирных сделок у ребят появляется шанс на полноценную жизнь. Они благодарят медиков, спешат поправиться и рвутся обратно к побратимам – приближать победу.

О невероятной истории спасения говорится в сюжете ТСН.

Украинский защитник Юрий постоянно лежит на стороне – развернуться по-другому мешают ранения. Признается: все ужасно болит, ночью даже обезболивающие не спасают. Однако мужчина радуется, что, несмотря на все врачи, смогли сохранить ему руку.

Ранения он получил под Бахмутом, наши как раз отражали атаку вражеской пехоты, когда к ним прилетел русский снаряд.

"Отсекали пехоту и с помощью квадрокоптера вораг высчитал наши позиции. К сожалению, из нашего отряда были двухсотые и трехсотые, я среди трехсотых", — рассказывает Юрий.

Травматологи собрали в кучу кости его плеча. Но для спасения руки этого было мало.

Юрию медики сделали пересадку комплекса тканей, это мышца широкая со спины и это пересадка из голени еще и расщепленного трансплантата – то есть это комбинированное восстановление полностью обнаженной плечевой кости сейчас я уже могу выдохнуть, она приживает

Еще один боец Сергей просматривает фотографии в телефоне. Там он в первые дни ранения. Травма на голове была очень сложной.



"Вот это место на голове давали специальную жидкость, и она растягивала там кожу, и потом две недели так я ходил, оно растягивало", – рассказывает Сергей.

Как его ранило – Сергей не помнит. Все из-за полученной травмы. Собратья рассказали: во время выполнения боевого задания на него упала металлическая конструкция.

"Высота более двух метров. Так ударило меня, что я упал, сразу ко мне подбежали ребята", — рассказывает Сергей.

Несколько месяцев лечения позади Сергея обещают отпустить из больницы. Как и сотни других бойцов, которых с начала полномасштабного вторжения спасают в этом ожоговом центре. Часто от поражений запрещенными боеприпасами.

Сейчас больше всего бойцов поступают в госпиталь с военными травмами – это шаровые, минно-шрапнельные, или даже поражения белым фосфором (редкая травма).

Сжав зубы, но с улыбкой – болезненную перевязку переносит Владислав. Он на войне с 28 февраля. Сразу после срочной службы отправился на передовую. Под Угледаром попал под минометный обстрел.

"Минометный обстрел, слева от меня упала мина и повредила мне руку и ногу", — рассказывает Владислав.

Ребята говорят, подлечятся и вернутся на фронт. Домой здесь немногие собираются. Подразделения и боевые задачи у всех разные, а вот цель одна – победа Украины. Уже после этого, говорят защитники, поедут к родителям, женам и детям.

Собирают руки, ноги и даже головы: медики в Днепре спасают сверхтяжелых раненых

Автор: Анастасия Неверная