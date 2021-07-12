Собирают вручную и вывозят тачкой: на курорте в Запорожской области отдыхающим донимают медузы (видео)

Собирают вручную и вывозят тачкой: на курорте в Запорожской области отдыхающим донимают медузы (видео)

Отдыхающие достают медуз из моря и нагружают на тележку, который затем вывозят на свалку.

В Приморском Посаде Запорожской области отдых туристам портит нашествие медуз. Чтобы они не мешали, неравнодушные отдыхающие собирают их вручную и сбрасывают в кучу на берег.

Об этом сообщает РИА "Мелитополь", обнародовав соответствующее видео.

На видео видно, как скорее всего работник пляжа достает морских животных из воды и бросает в тележку. Сами же отдыхающие достают из моря медуз и бросают их на кучу. Поэтому на пляже стоит зловонный запах.

Отмечается, что меньше всего медуз среди курортов Запорожской области сейчас в Приморске.

Напомним, что на побережье Азовского моря отдыхающим донимают пресмыкающиеся. Их развелось очень много, а такое соседство людям не нравится.

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