Собирают вручную и вывозят тачкой: на курорте в Запорожской области отдыхающим донимают медузы (видео)

Отдыхающие достают медуз из моря и нагружают на тележку, который затем вывозят на свалку.
В Приморском Посаде Запорожской области отдых туристам портит нашествие медуз. Чтобы они не мешали, неравнодушные отдыхающие собирают их вручную и сбрасывают в кучу на берег.
Об этом сообщает РИА "Мелитополь", обнародовав соответствующее видео.
На видео видно, как скорее всего работник пляжа достает морских животных из воды и бросает в тележку. Сами же отдыхающие достают из моря медуз и бросают их на кучу. Поэтому на пляже стоит зловонный запах.
Отмечается, что меньше всего медуз среди курортов Запорожской области сейчас в Приморске.
Напомним, что на побережье Азовского моря отдыхающим донимают пресмыкающиеся. Их развелось очень много, а такое соседство людям не нравится.