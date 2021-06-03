"Соблазнила и подсадила на наркотики": стали известны новые детали трагедии, где 17-летний подросток сжег свою беременную сожительницу

Родные парня обвиняют погибшую женщину в соблазнении несовершеннолетнего.

В Кривом Роге произошел ужасный случай. 17-летний парень во время ссоры облил легковоспламеняющимся веществом свою беременную сожительницу и поджег. Женщина получила 70% ожогов тела и через несколько дней умер в больнице.

О деталях этой жуткой истории рассказывает OBOZREVATEL.

26 мая, этого года в Кривом Роге в разгар ссоры 17-летний Шандор Д * облил горючей жидкостью свою гражданскую жену — 21-летнюю Марию А*. Через несколько дней женщина, которая была на 17-й неделе беременности, скончалась в реанимации больницы. Без мамы остались двое ее детей: 5 и 1,3 года.

Причиной трагедии стала ревность женщины

Трагедия произошла в одной из квартир многоэтажки на улице Соборности. По предварительной информации, ссора произошла из-за ревности. 21-летняя Мария обнаружила в телефоне Шандора переписку в одной из соцсетей. Вспыхнул конфликт, во время которого парень облил свою гражданскую жену легковоспламеняющимся веществом и поджег. После этого он позвал соседей и попросил вызвать скорую, объяснив, что сожительница готовила пищу и обожглась, и убежал. Женщину доставили в больницу.

"Она прибыла в очень тяжелом состоянии. Около 70% поверхности тела было обожжено, пострадали дыхательные пути, лицо, очень сильно руки — ожоги второй и третьей степени ... Врачи сделали все, что могли, но мы не боги", — пояснили медики больницы.

Соблазнила несовершеннолетнего и "посадила на наркотики"

Как рассказывает бабушка Шандора Д*, в Кривой Рог парень с семьей переехал в 2017 году из оккупированного Донецка. Тогда ему было 12 лет. Он учился в школе, жил с родными в арендованной квартире.

В 15 лет он влюбился в старшую за него на 4 года Марию и сошелся с ней. Как говорит бабушка подростка, его семья была против этих отношений.

"Она (Мария — Ред.) гулящая женщина, мать двоих детей, он — несовершеннолетний. К этому никуда не ходил, даже не курил! Она же его "поставила на наркотики", — утверждает женщина.

Бабушка говорит, что обращалась в полицию, чтобы забрать ребенка домой. По сообщению правоохранителей, в октябре прошлого года в полицию обращался мужчина, назвавшийся дядей подростка. В своем заявлении он отметил, что мать двоих детей, 21-летняя женщина соблазнила несовершеннолетнего и никуда его не выпускает, а родным парня, которые приезжали к ним домой, угрожала расправой. В полиции уголовное производство не открыли, через два дня дело было списано.

В конце концов, семья парня вынуждена была принять женщину.

"Она заманила ребенка в свои сети, но зимой мы приняли их (Шандора и Марию) у себя, в арендованной нами квартире. Но женщина не привыкла жить в семье, она хотела жить по своим законам. Затем я однажды увидела, как Шандор вышел из ванной с белыми губами. Это были наркотики. Ребенок менялся на глазах. Стал срываться, как собака с цепи", — рассказала бабушка Шандора Д*

Женщина говорит, что последние 2 месяца внука не видела, они с Марией жили в квартире ее матери, которая, якобы, на заработках в Москве. Что произошло в день трагедии, бабушка парня не знает.

Соседи пары рассказывают, что они постоянно ссорились. Ни Шандор, ни Мария нигде не работали.

Без мамы остались двое детей

После смерти Марии А* сиротами остались двое детей — им 1,3 года и чуть более 5 лет. Как рассказала пресс-секретарь Криворожского районного отделения полиции Оксана Лесонен, старший ребенок живет со своим отцом за пределами Днепропетровской области, годовалого ребенка, который жил с матерью, после трагедии сотрудники превенции отвезли в детскую больницу. Об отце ребенка ничего неизвестно.

"Сейчас служба по делам детей занимается помещением младшего ребенка в дом малютки", — сообщила Лесонен.

Сейчас Шандор находится под стражей. За содеянное ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что в Кривом Роге умерла беременная женщина, которую поджег 17-летний парень. Без мамы остались двое детей.

Новости Украины: беременная женщина из Кривого Рога, которую поджег парень, умерла в больнице

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