Соблюдает ли Россия пасхальное перемирие — данные Генштаба

На фронте нет тишины

По состоянию на утро 12 апреля после начала действия пасхального перемирия войска России 2299 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Режим прекращения огня начал действовать в 16:00 11 апреля и по состоянию на 7:00 12 апреля украинские военные зафиксировали ряд нарушений, среди которых:

восемь штурмовых действий оккупантов

479 обстрелов российской армии

747 ударов дронами-камикадзе («Ланцет», «Молния») и 1045 ударов fpv-дронами

В Генштабе отметили, что ударов ракетами, управляемыми авиабомбами, а также «Shahed» не последовало.

Напомним, 9 апреля президент России Владимир Путин объявил о перемирии в Украине с 16.00 11 апреля до конца дня 12 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский Зеленский заявил, что Украина будет действовать «зеркально».

Судя по всему, оккупанты не собираются придерживаться никаких договоренностей, о чем раньше и предупреждали эксперты.

Об этом свидетельствует, в частности, трагический случай, произошедший в Запорожской области. Там российские оккупанты во время «перемирия» убили украинскую эвакуационную группу.

Отметим также, что 11 апреля за час до старта режима тишины россияне устроили ад в Херсоне — бросали КАБы, попали в троллейбус с людьми, водитель скончался в больнице.

В Сумской области этой ночью враг коварно атаковал медицинский автомобиль, пострадали медики.