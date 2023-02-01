Соблюдают графики отключения света на 100%: Нацкомиссия похвалила два облэнерго

Во время проверки за несоблюдения графиков света оштрафовали три облэнерго.

Национальная комиссия по энергетике сообщила, что ПАО "Черкассыоблэнерго" и АО "Прикарпатьеоблэнерго" соблюдают графики отключения света на 100%.

Об этом рассказал глава НКРЭКУ Константин Ущаповский в прямом эфире всеукраинского телемарафона "Единые новости", комментируя результаты работы Комиссии по проверкам облэнерго по обращениям потребителей относительно ненадлежащего информирования о графиках отключений электроснабжения.

Он подчеркнул, что проверки НКРЭКУ операторов систем распределения (ОСР) проходят исключительно по жалобам потребителей. Комиссия проверяет все обстоятельства, изложенные в обращениях потребителей, и выносит соответствующие решения.

"31 января 2023 года на своем заседании НКРЭКУ рассмотрела результаты проверок трех ОСР. Проверки засвидетельствовали наличие недостатков в работе этих компаний. Они состоят, прежде всего, в ненадлежащем уровне информирования и освещения информации о наличии электроснабжения потребителей. Поэтому к ОСР были применены штрафные санкции", — проинформировал Ущаповский.

Чиновник требует от облэнерго, чтобы они четко составляли графики отключений и должным образом информировали об их применении.

Какая ситуация с электроэнергией

Энергосистема Украины подверглась 13 ракетным атакам врага и 15 волнам атак БПЛА по энергообъектам. Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага.

По данным компании "Укрэнерго", по состоянию на утро 1 февраля в энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит. Потребление электроэнергии на том же уровне, что и во вторник, 31 января. В компании предупредили о возможных аварийных отключениях до конца суток.

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