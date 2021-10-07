Соблюдение карантина: в Запорожье массово проверяют магазины и кафе

Нарушителей ждет штраф.

Массовые проверки предпринимателей по соблюдению карантинных требований начались в Запорожье.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 7 октября.

Такое решение связано со стремительным ростом заболеваемости коронавирусом. Рейды проводят специалисты Госпрожпотреб службы. Под усиленным вниманием оказались рестораны, кафе, магазины и парикмахерские.

Ревизоры проверяют наличие санитайзеров и масок, временную разметку на полу, графики дезинфекции помещений и соблюдения социальной дистанции. За нарушение штрафуют на 400 гривен. Обещают обойти все коммерческие заведения.

Новости Украины: в Запорожье массово проверяют предпринимателей на соблюдение карантинных требований

Предприниматели в большинстве своем относятся с пониманием. Недостатки обещают устранить в кратчайшие сроки. Впрочем, некоторые просто закрываются, чтобы переждать пока ревизоры пойдут. К таким могут прийти повторно. "Мы сделаем повторный рейд уже с Национальной полицией, с представителями Национальной полиции. Повторно придем, обязательно, оперативно", — говорит руководитель мобильной группы Екатерина Острогляд.

Как сообщалось, 20 сентября Кабинет министров продлил карантин в Украине до 31 декабря 2021 года. Речь идет о продлении адаптивного карантина и режима чрезвычайной ситуации. Следует заметить, что ранее режим чрезвычайной ситуации в Украине действовал до 1 октября 2021 года.

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