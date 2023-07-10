Собор двенадцати апостолов: история праздника, что можно и нельзя делать, сильная молитва

Читайте в материале ТСН.ua все, что известно о Соборе Двенадцати Апостолов, а также сильной молитве для здоровья и благополучия.

13 июля Церковь празднует великий праздник — Собор 12 апостолов, который еще часто удивляют Двенадцати апостолов или Вторую Пасху. В этот день чествуют ближайших учеников Иисуса Христа, которые были проповедниками христианства. Все апостолы, кроме Иуды, также имеют свои отдельные дни памяти.

12 апостолов – что о них известно

Всех учеников Сына Божьего, которые путешествовали с ним и распространяли по всему миру христианское учение, называли апостолами. В список двенадцати апостолов входили: Петр и его брат Андрей, Иоанн Богослов с братом Иаковом, Левий, Варфоломей, Матвей с братом Иаковом Алфеевым, Фаддей, Фома, Симон и Иуда Искариот. Последнего после того, как он предал Иисуса Христа, заменил апостол Матфей.

Узнать все о жизни апостолов можно из Евангелия, а также они описаны в Деяниях святых апостолов и Священном Писании. Почти все ученики Иисуса (кроме Иоанна Богослова и Иуды) приняли мученическую смерть из-за своей веры.

Собор двенадцати апостолов: традиции праздника и что запрещено делать

Собор двенадцати апостолов: традиции / Фото: commons.wikimedia.org

В этот день наши предки провожали весну — во время гуляний водили хороводы, пели и изготовляли куклу из соломы, с которой целый день ходили по селу, а вечером выбрасывали в реку.

Верующие 13 июля обязательно идут в церковь, ставят свечу и молятся апостолам, прося у них благополучия и здоровья. Из-за обычая красить яйца, Собор 12 апостолов в народе называют Второй Пасхой. Часто выбирают для окрашивания яркие цвета – оранжевый, оранжевый, красный.

Что запрещено делать 13 июля:

ссориться;

унывать;

хвастаться.

А вот физически работать в этот день Церковь не запрещает.

Сильная молитва, которую следует прочесть в Собор двенадцати апостолов

О, святые апостолы Христовы: Петр и Андрей, Иаков и Иоанн, Филипп и Варфоломей, Фомо и Матфей, Иаков и Иуда, Симон и Матфей!

Услышьте наши молитвы и вздохи, сердцем скорбящим ныне принесенные, и помогите нам, рабам Божиим (имена), вашим всемогущим пред Господом ходатайством, освободиться от всякого зла и враждебных лестей, твердо же преданную вами веру православную хранить, в ней же вашу, ни упреком, ни мором, ни гневом от Творца нашего умаления будем.

Но мирное поживем житие и сподобились видеть благая на земле живых, прославляя Отца и Сына и Святого Духа, Единого в Троице славимого Бога, ныне и постоянно, и во веки веков.

Аминь!