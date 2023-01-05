Собор Пресвятой Богородицы 2023: когда, история, традиции и сильная молитва

Собор Пресвятой Богородицы празднуют сразу после великого церковного праздника – Рождества Христова. Читайте в материале ТСН.ua, какие традиции в этот день существуют и какие молитвы говорить к Деве Марии.

Собор Пресвятой Богородицы 2023: когда празднуют

Ежегодно этот праздник приходится на 8 января, то есть сразу после Рождества Христова. В 2023 году это будет воскресенье. По новому лианскому календарю Собор Пресвятой Богородицы празднуется 26 декабря. В Украине чаще празднуют по юлианскому, то есть 8 января.

История праздника

Собор Пресвятой Богородицы – древний праздник. Его установили еще в ранние времена Христианской Церкви. Название свое оно получило из-за того, что именно в этот день происходит всеобщее, то есть соборное, чествование всех людей, близких Иисусу Христу и Деве Марии. То есть, кроме Богоматери, 8 января верующие также вспоминают царя Давида, святого Иосифа Обручника (мужа Девы Марии), святого Иакова (брата Христа). Последний, кстати, сопровождал супругов вместе с маленьким Иисусом во время их бегства в Египет.

Какие традиции существуют на Собор Пресвятой Богородицы

Собор Пресвятой Богородицы: традиции / Фото: pixabay.com

Церковь обращается к Богоматери с славными и благодарными песнями. Ведь именно она родила Спасителя. Женщины традиционно молятся перед иконой Пречистой Девы Марии, чтобы она подарила им здоровье и счастье, а беременные просят легкие роды. Верующие же в этот день возносят свои молитвы к святому царю Давиду. Он считается покровителем музыкантов. А еще этот святой помогает справиться с яростью и гневом, отравляющим душу.

Издавна Собор Пресвятой Богородицы считали женским праздником. Наши предки называли 8 января "Бабьи каши". А все потому, что в этот день женщины варили кашу, угощали ею гостей, рожениц, повитух и беременных. Им дарили разные подарки (особенно часто хлеб и пироги), за их здоровье молились. Беременным и их мужчинам в этот день запрещалось работать. В народе верили, что так ребенок родится здоровым. Вообще, этот день пытались провести весело — играли музыки, пели, танцевали и всячески развлекались.

Народные приметы

Поет зяблик на оттепели;

Мороз и снег означают холодное лето;

Пламя в печи белое, а не красное, ждите потепления;

Утром тепло и солнечно на хороший урожай проса;

Летают стаи ворон над головой, будет метель.

Молитва, которую следует произнести в день Собора Пресвятой Богородицы

Придите и возвеличим Матерь Спасителя, которая и по Рождеству осталась Девой.

Радуйся, живой город Царя и Бога, в котором Христос пребывая, совершивший спасение.

Будем хвалить с Гавриилом и с пастухами прославлять, говоря: Богородица, моли из тебя воплощенного за наше спасение.