Собор Пресвятой Богородицы: поздравления на праздник, картинки на украинском языке, стихи и проза

8 января верующие празднуют большой праздник – Собор Пресвятой Богородицы. Поздравления в стихах и прозе можно отправить своим друзьям и близким. Также ТСН.ua подобрал для вас картинки на украинском языке.
Собор Пресвятой Богородицы празднуют на следующий день после Рождества Христова. В этот день верующие прославляют не только Деву Марию, родившую Спасителя человечества, но и всех людей, связанных с Иисусом Христом: святого Иосифа, апостола Иакова, царя Давида. В народе 8 января издавна называли "Бабьи каши", потому что этот день считался чисто женским. Ходили в гости к беременным и роженицам, приносили вкусности, а также молились за здоровье женщины и ребенка.
ТСН.ua собрал поздравления в Собор Пресвятой Богородицы, картинки на украинском языке, которые можно отправить родным, друзьям, знакомым, чтобы поздравить с этим большим праздником.
Собор Пресвятой Богородицы: поздравления
Собор Пресвятой Богородицы
В этот день празднует вся семья,
Желаем защиты заместительницы,
Давайте чтим это святое имя!
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Поздравляю с днем Собора Пресвятой Богородицы и искренне хочу пожелать милости Божией Матери и небесной защиты от бед, доброй удачи и светлого счастья в жизни, искренней любви и вечной благодати, великодушия и милосердия.
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Собор Пресвятой Богородицы
Справляет сегодня народ.
Хранит пусть Святая от горя вас,
Обиды, печали, невзгод.
Пусть защитит от измены,
Пусть силы вам в жизни дает,
Молитва Иисусовой Матери
Пусть всегда вас спасет.
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В день Собора Пресвятой Богородицы желаю, чтобы в каждой семье поселилось счастье. Пусть судьба позаботится о каждом человеке и наградит здоровьем, радостью, исполнением желаемого и процветанием!
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Тех, кто во время родов помогает
Да благословит Господь,
А кто детишек желает
Пусть к иконе подойдет –
Богородица услышит
И подарит Вам детишек!
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