Собор Пресвятой Богородицы: поздравления на праздник, картинки на украинском языке, стихи и проза

8 января верующие празднуют большой праздник – Собор Пресвятой Богородицы. Поздравления в стихах и прозе можно отправить своим друзьям и близким. Также ТСН.ua подобрал для вас картинки на украинском языке.

Собор Пресвятой Богородицы празднуют на следующий день после Рождества Христова. В этот день верующие прославляют не только Деву Марию, родившую Спасителя человечества, но и всех людей, связанных с Иисусом Христом: святого Иосифа, апостола Иакова, царя Давида. В народе 8 января издавна называли "Бабьи каши", потому что этот день считался чисто женским. Ходили в гости к беременным и роженицам, приносили вкусности, а также молились за здоровье женщины и ребенка.

ТСН.ua собрал поздравления в Собор Пресвятой Богородицы, картинки на украинском языке, которые можно отправить родным, друзьям, знакомым, чтобы поздравить с этим большим праздником.

Собор Пресвятой Богородицы: поздравления

Собор Пресвятой Богородицы

В этот день празднует вся семья,

Желаем защиты заместительницы,

Давайте чтим это святое имя!

Собор Пресвятой Богородицы: приветствие / Фото: ТСН.ua

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Поздравляю с днем Собора Пресвятой Богородицы и искренне хочу пожелать милости Божией Матери и небесной защиты от бед, доброй удачи и светлого счастья в жизни, искренней любви и вечной благодати, великодушия и милосердия.

Собор Пресвятой Богородицы: приветствие / Фото: ТСН.ua

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Собор Пресвятой Богородицы

Справляет сегодня народ.

Хранит пусть Святая от горя вас,

Обиды, печали, невзгод.

Пусть защитит от измены,

Пусть силы вам в жизни дает,

Молитва Иисусовой Матери

Пусть всегда вас спасет.

Собор Пресвятой Богородицы: приветствие / Фото: ТСН.ua

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В день Собора Пресвятой Богородицы желаю, чтобы в каждой семье поселилось счастье. Пусть судьба позаботится о каждом человеке и наградит здоровьем, радостью, исполнением желаемого и процветанием!

Собор Пресвятой Богородицы: приветствие / Фото: ТСН.ua

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Тех, кто во время родов помогает

Да благословит Господь,

А кто детишек желает

Пусть к иконе подойдет –

Богородица услышит

И подарит Вам детишек!

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