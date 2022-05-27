Церковное землетрясение: УПЦ приняла решение о полной самостоятельности и независимости от Москвы

Церковное землетрясение: УПЦ приняла решение о полной самостоятельности и независимости от Москвы

Собор выразил несогласие с позицией патриарха московского и всея Руси Кирилла относительно войны в Украине.

Собор Украинской православной церкви, который состоялся 27 мая 2022 года в Киеве, рассмотрел вопросы церковной жизни, возникшие в результате военной агрессии Российской Федерации против Украины.

По результатам работы, Собор принял решение о полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви от русской.

Собор, кроме того, принял следующее:

осудил войну на Украине;

попросил Украину и Россию продолжить мирные переговоры;

выразил несогласие с позицией патриарха Кирилла по поводу войны в Украине;

выдвинул условия Православной церкви для того, чтобы между ними состоялся диалог.

Полный текст постановления опубликован на сайте УПЦ.

Как сообщалось, московский Патриарх Кирилл продолжает поддерживать убийства и зверства российских оккупантов в Украине. Священнослужитель каждый раз придумывает новые оправдания для зверств военных РФ против украинцев. В частности, он заявил: "Россия – миролюбивая страна", а служба в армии России – это "подвиг".

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