Собрались за границу, но забыли военный билет: выпустят ли из Украины

Мобилизация в Украине / © ТСН

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Во время мобилизации и военного положения мужчины призывного возраста должны соблюдать специальные правила для пересечения государственной границы. Одним из обязательных условий является наличие военно-учетного документа.

Сможет ли мужчина уехать из Украины без военного билета и какие документы необходимы для подтверждения права на пересечение границы — читайте в материале ТСН.ua.

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Обязательно ли иметь военно-учетный документ

Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет при выезде из Украины должны предъявить военно-учетный документ. В то же время, сам факт наличия такого документа еще не означает автоматического разрешения на выезд.

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Для пересечения границы нужно законное основание, а в зависимости от конкретной ситуации — дополнительные документы, подтверждающие ее.

То есть даже если мужчина имеет право на отсрочку или относится к категории лиц, которым разрешен выезд, отсутствие необходимого военно-учетного документа может стать проблемой при проверке.

Кому разрешен выезд: категории

Во время военного положения право на пересечение границы имеют отдельные категории мужчин. В частности, речь идет о тех, кто:

самостоятельно воспитывает несовершеннолетнего ребенка;

имеет инвалидность;

был исключен из военного учета из-за непригодности к службе;

сопровождает человека с инвалидностью или больного родственника;

воспитывает троих и более детей младше 18 лет;

выезжает на лечение, реабилитацию или обучение как военнослужащий;

является спортсменом или тренером и имеет соответствующие документы;

относится к определенным категориям работников культуры и имеет основания для выезда за границу.

Для каждой из этих категорий предусмотрены свои требования, поэтому, кроме военно-учетного документа, нужно иметь подтверждение соответствующего основания.

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Инвалидность не отменяет требование по военному документу

Самого документа, подтверждающего инвалидность, может быть недостаточно. Если мужчина не исключен из военного учета, то в его военно-учетном документе должны быть актуальны сведения о соответствующем статусе.

Особо внимательными следует быть людям, которых в свое время исключили из военного учета. Из-за перехода от бумажных документов к электронному учету информация могла не попасть в реестр или быть внесена некорректно.

Что проверить перед поездкой

Чтобы избежать проблем непосредственно на границе, перед поездкой следует проверить информацию о своем военном учете в приложении «Резерв+».

Если фактический статус не соответствует данным в системе, рекомендуется решить заранее через ТЦК и СП. Например, человек может быть фактически исключен из военного учета, но в электронном реестре все еще значится как военнообязанный.

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Выпустят ли без военного билета

Выезд за границу без военно-учетного документа для мужчин, обязанных его предъявлять, может завершиться отказом в пересечении границы. Даже наличие законного основания для выезда не отменяет требование документального подтверждения военного статуса.

Что делать, если военного билета нет

Если мужчина имеет право на выезд, но не имеет военно-учетного документа, рассчитывать только на документы, подтверждающие основание для пересечения границы, не стоит.

Госпогранслужба прямо отмечает: при выезде мужчин в возрасте от 18 до 60 лет военно-учетный документ проверяется независимо от того, на каком основании они пересекают границу.

Поэтому перед поездкой следует убедиться, что военно-учетный документ действует, а информация в нем соответствует актуальному статусу человека.

Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, наличие отметки о необходимости в базовой военной подготовке в приложении «Резерв+» не запрещает 18-летним юношам выезжать за границу. По словам юриста Владислава Дерия, главное — категория учета.

Также в Верховной Раде появился законопроект, который позволит студентам сохранять отсрочку от мобилизации, если произойдет отчисление или перевод в другое учебное заведение.

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