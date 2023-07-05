Собственное производство оружия и "китайское" предупреждение об укрытиях: главное из обращения Зеленского

Президент заверил, что есть прогресс в производстве оружия и в Украине.

Президент Владимир Зеленский вечером 5 июля традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях суток.

Ставка Верховного главнокомандующего

По словам президента, сегодняшнее заседание Ставки было особенно продолжительным и подробным. В частности, по безопасности стратегических объектов и атомных станций.

"Были соответствующие доклады, соответствующие решения и – очень важно – контроль за исполнением решений.

Зеленский заверил, что Украина максимально контактирует с партнерами по ситуации на Запорожской АЭС и созданным Россией угрозам.

На Ставке подробно были рассмотрены ключевые направления Востока и Юга. Также главкому поручено продолжать усиление "Севера".

"Очень важно: на каждом заседании Ставки снова и снова возвращаемся к вопросу боеприпасов, в частности, для нашей артиллерии. И это касается не только поставок от партнеров, но и производства в Украине", – говорит глава государства.

Он заверил, что есть прогресс в производстве оружия в Украине.

Санкции

"Готовим новые санкции, санкционные шаги нашего государства, и сегодня провел совещание по этому поводу с первым вице-премьер-министром Свириденко и секретарем СНБО Даниловым. Решение – вскоре", – сказал Зеленский.

Укрытие

Президент провел отдельное совещание по ситуации с укрытиями в разных областях. Докладывали министр стратегпрома Камышин, профильный заместитель руководителя Офиса по региональной политике Кулеба.

"К сожалению, в разных городах Украины до сих пор есть значительная неготовность укрытий… После всего. Государство не будет терпеть такого бездействия. И это – ответственность местных руководителей. Ресурс у местных властей в стране на укрытие есть", – подчеркнул Зеленский.

Саммит НАТО в Вильнюсе

"Остается ровно неделя до ключевого дня саммита НАТО в Вильнюсе. А значит, неделя до ключевого момента для нашей общей безопасности в Европе. Максимально работаем с партнерами, чтобы наша общая безопасность в Вильнюсе победила. Все зависит от партнеров", – подытожил президент.