Собственное "северное сияние": в оккупированной Феодосии взорвалась еще одна цистерна на нефтебазе (видео)

Пожар такого масштаба погасить не удастся, поэтому нужно ждать, пока выгорит вся нефть.

В четверг, 10 октября, когда жители всей Украины любовались северным сиянием, в оккупированной Феодосии небо озарило новой вспышкой от взрыва еще одной цистерны на нефтебазе, пораженной ударом украинских Сил обороны.

Соответствующее видео публикуют очевидцы.

Пожар на стратегическом объекте российских окупантов в Крыму не могут потушить уже четвертый день.

За время действия объявленного оккупационными властями режима чрезвычайной ситуации было переселено 1137 человек.

Специалисты утверждают, что пожар такого масштаба погасить не удастся, поэтому нужно ждать, пока выгорит вся нефть.

В оккупированной Феодосии взорвалась еще одна цистерна на нефтебазе

Напомним, Генштаб сообщил о поражении в Феодосии морского нефтяного терминала, крупнейшего в Крыму. Это произошло в ночь на 7 октября.

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