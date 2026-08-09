Собственное жилье за 1700 долларов: семья переселенцев показала какой дом приобрела в Одесской области

Переселенцы из Херсона нашли новый дом в Одесской области за 1700 долларов / © скриншот с видео

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Утратив свой дом из-за войны, семья вынужденных переселенцев с Херсонщины смогла приобрести новый дом на севере Одесской области всего за 1700 долларов. Прежде чем найти это доступное жилье в селе Пасад, украинцы преодолели долгий путь поисков по всей стране и пережили тяжелый год скитаний.

Об истории обустройства на новом месте хозяйка рассказывает на собственном ютуб-канале.

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Трудный путь и выбор нового дома

Около года семья переселенцев провела во Львове, где мужчина проходил длительную реабилитацию после серьезного ранения на фронте. Все это время супруги активно искали новое место для жизни, просматривая множество вариантов в разных регионах, пока не остановили свой выбор на селе в двадцати километрах от города Балта.

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«Пойдет, согласится, потому что очень тяжело было бомжевать целый год. Ну правда, бомжевать, потому что когда у тебя нет своего дома, то ты бездомный, я так считаю», — призналась украинка, впервые осматривая старенькую хату.

Несмотря на отсутствие газа, школы и детского сада прямо в селе, новых хозяев вполне устроила существующая инфраструктура. В ближайшие учебные заведения детей возит специальный автобус, а все необходимые для жизни учреждения, включая почту и местный магазин, работают бесперебойно.

Хозяйство и состояние дома

За скромную сумму в семьдесят тысяч гривен семья получила не только глиняный дом с дубовым полом, но и огромное подворье площадью более двадцати пяти соток. Во дворе расположены несколько сараев, просторный гараж, глубокий погреб для консервации и большой огород, где новые хозяева уже успели высадить традиционные арбузы.

© скриншот с видео

Сам жилой дом построен по классической деревенской технологии из дерева и глины, а снаружи дополнительно утеплен цементной «шубой». Несмотря на то, что крыша остается целой, хозяевам придется вставить второе стекло в деревянные окна для сохранения тепла и полностью переложить старую печь, которая потребляет слишком много дров.

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Планы на будущее и мечта о мире

Хозяйка откровенно признается, что привыкать к новым условиям после комфортной жизни на юге Украины психологически очень непросто. Она часто вспоминает свой родной дом с современным ремонтом, евроокнами, роскошным садом более сотни деревьев и всеми удобствами, которые пришлось оставить из-за российского вторжения.

«Кто-то может сказать, что это сарай, но то, что мы оставили там, и то, что сейчас здесь – это небо и земля. Однако мы рады, действительно, это как подарок от Бога за такую цену такой подворье», — поделилась своими размышлениями переселенка.

Несмотря на все бытовые сложности, у семьи уже есть масштабные планы на восстановление усадьбы и подготовку к зимнему сезону. Они самостоятельно провели воду из колодца на огород для полива, планируют расчистить территорию от старых акаций на дрова и завести молодых цыплят в свободные хозяйственные помещения.

© скриншот с видео

Важнейшим достижением после всех испытаний женщина считает то, что ее семья осталась жива и, наконец, имеет собственную крышу над головой. Украинцы уверены, что со временем смогут вырастить новый сад и отстроить комфортное жилье, лишь бы скорее закончилась война и наступил долгожданный мир.

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Напомним, Верховная Рада Украины приняла новый закон о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ) . Документ гарантирует переселенцам назначение и выплату пенсий на общих условиях и расширяет программы обеспечения жильем.

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