"Событие метаисторического масштаба": Арестович оценил провозглашенную на соборе УПЦ независимость от Московского патриархата

Разрыв УПЦ с Москвой не только разрушает финансово-материальные связи, но и качает один из столбов российской пропаганды о единой православности "русского мира".

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович назвал болезненные последствия для России, которые будут провозглашены в пятницу, 27 мая, независимость Украинской православной церкви (УПЦ) от Московского патриархата.

Об этом он говорил в разговоре с российским правозащитником и публицистом Марком Фейгиным.

По его словам, положительно то, что на церковном съезде была провозглашена не только обособленность от Москвы, но и выражено желание проводить диалог с ПЦУ (Православной церковью Украины, получившей томос от Константинопольского патриарха Вафоломея — ТСН ). Этот Собор он назвал "событием метаисторического масштаба".

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Отдельно Арестович отметил то, что Собор осудил военную агрессию России против Украины и позицию Московского патриарха Кирилла (Гундяева).

“Кроме финансово-материальных – это разрушает один из столбов российской пропаганды, рамку которой поставил лично Путин. Разрушается идея о том, что православные с центром в Москве противостоят избалованному мероприятию. Теперь оказывается, что православные в Украине отреклись от центра в Москве и отправились в свободное плавание”, — подчеркнул он.

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Напомним, Московский патриарх Кирилл продолжает поддерживать убийства и зверства российских кафиров в Украине.

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