СОЧ

Дезертирство со стороны отдельных бойцов все еще не редкость. И такие поступки, когда воины самовольно оставляют части (СОЧ), подставляют побратимов и открывают путь врагу.

Об этом сказал в эфире Вечер. Live нардеп от фракции «Слуга народа» Руслан Горбенко. «Военные очень часто задают вопрос: „А что вы, власть, делаете для того, чтобы наказать этих СОЧ?“», — добавил нардеп.

Кроме того, Горбенко отметил, что солдаты на фронте почувствовали, что воевать стало легче, поскольку стало меньше дурацких приказов.

Он выразил мнение, что на фронте изменилась философия, заработала новая корпусная система и стало больше координации между подразделениями. Пехота работает с дроноводами, логистика улучшилась. Это, по словам нардера, дало ощущение, что командование услышало военных.

Проблема СЗЧ в Украине

На днях Офис Генпрокурора раскрыл поразительную статистику по СОЧ. По его данным, даже за период 2022-2024 годов из войска сбежало меньше людей, чем за неполный 2025 год.

С января 2022 года по октябрь 2025 года в Украине было открыто 255 тыс. дел по СВЧ и еще 56,2 тыс. — по дезертирству. В общей сложности 311 тыс. 327 уголовных производств.

В то же время, только в течение января-октября этого года правоохранители зарегистрировали 162,5 тыс. дел в отношении СОЧ, в которых 9 тыс. человек получили уведомление о подозрении, а почти 7,7 тыс. производств было направлено в суд.