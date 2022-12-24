Сочельник 2023: когда садимся за рождественский стол, история праздника, интересные факты

Сочельник верующие празднуют в канун Рождества Христова. В этот день все еще соблюдают пост и готовят праздничный ужин. ТСН.ua рассказывает, когда празднуют Сочельник, какие существуют обычаи этого дня и как правильно здороваться.

Сочельник 2023: когда праздновать

Дата празднования Сочельника зависит от того, когда именно человек будет праздновать Рождество Христово — по юлианскому или григорианскому календарю. Само название происходит от сочетания двух слов: "святой" и "вечер". Ведь по легенде именно этой ночью в Вифлееме родился Иисус Христос, который потом стал Спасителем человечества.

Сочельник всегда предшествует Рождеству. Поэтому римо-католики празднуют его 24 декабря, а православные верующие — 6 января.

Напомним, что все христиане при этом празднуют Рождество 25 декабря, просто римо-католики пользуются григорианским календарем, а православные верующие и греко-католики в Украине – юлианским.

Обычаи на Сочельник

Сочельник: обычаи / Фото: pixabay.com

Не менее важной за праздник считалась подготовка к рождественско-новогодним дням. Крестьяне в древности еще во время жатвы создавали обжиночного Дидуха и готовили пахучее сено. К Сочельнику и Рождеству пытались закончить всю важную работу: навести в доме порядок, убрать, отремонтировать все, что нужно, заняться рукоделием, приготовить праздничные блюда.

По обычаю нужно было побелить помещение, разрисовать его для встречи Рождества и Нового года, убрать в каждом помещении, постирать старые или убрать новые скатерти. Также пытались купить новую одежду для каждого члена семьи. Подбирали и новую посуду. Особенно важно было натирать мак для кутьи в новой макитре (специальный глиняный горшок). Из воска из собственной выпечки изготовляли свечи. При этом во время работы обязательно произносили молитву.

Еще на рассвете 24 декабря (6 января) начинали готовить кутью и компот. Их наши предки считали Божьей ижей. Здесь важно было соблюдать определенный ритуал. В печи по-особому укладывали дрова, зажигали их обязательно "живым" огнем (искра от огнища или трения двух древесинок), брали набранную на рассвете (неначатую) воду, на которой заваривали пшеницу. В каждом регионе Украины существовали свои традиционные рецепты кутьи. Но обычно ее готовили из зерна, сухофруктов, орехов, меда.

С первыми лучами солнца открывали все окна в доме, а также ворота во двор, чтобы впустить в свои дома хороший урожай, богатство. Освященным маком осыпали домашний скот, погреба и амбары. Это, по поверьям, защищало от злых сил.

Когда все было готово, хозяин и его старший сын вносили в дом "Святки" — ритуальные символы рождественских праздников. Отец нес "неначатую" воду, а сын — три колоска. Также заносили Дидух, который обязательно ставили в красном углу, у икон. Пахучим сеном устилали пол и стол.

Интересно, что существовала традиция застелить стол на сочельник двумя скатертями. Первой покрывали сено и она предназначалась добрым духам. Сверху по углам стола раскладывали головки чеснока. Тогда накрывали еще одной скатертью. В центре стола ставили кутью и постный хлеб.

Было принято не есть целый день, вплоть до первой звезды. Это правило не относилось к больным, беременным, детям. Тогда одевали красивую новую одежду и садились за стол. На Сочельник запрещалось ходить в гости, одалживать деньги, уходить из дома. Перед началом владелец объявлял молитву.

Как правильно здороваться на Сочельник? Верующие говорят: "Христос родився!" и отвечают на это приветствие: "Славімо Його!".

Блюда на Сочельник: что приготовить

12 блюд в Сочельник / Фото: YouTube

Сочельник приходится на последний день Рождественского поста, поэтому на праздничном столе должны быть только постные блюда. Ужин часто называют "богатым", потому что на столе должно быть 12 блюд. На Сочельник традиционно готовят:

кутью;

борщ с "ушками";

грибную уху;

голубцы;

вареники;

маринованные грибы;

маринованная сельдь;

тушеную капусту;

заливную рыбу;

компот;

фасоль;

пончики.

Что нельзя делать на Сочельник

Одевать грязную, старую одежду.

Работать по дому или во дворе.

Отказывать в помощи.

Ссориться и ругаться (особенно за столом).

Рыбалить и охотиться.

Народные приметы

Звездное небо на богатую кутью к хорошему урожаю гороха.

Лунная ночь означает, что уродят бахчевые культуры.

На деревьях гололедица — урожай фруктов и орехов.

Идет снег на хороший урожай яблок.

Снег или иней означают, что лето будет мокрым.

Чистое звездное небо на урожай и сухое лето.

Молитва в сочельник

Молитва в сочельник / Фото: pixabay.com

Всемогущий Боже, Отче наш небесный, благодарим Тебя за неизреченный дар благодати, который Ты дал целому человечеству в рождении Младенца-Христа в Вифлееме более 2000 лет назад.

Пусть непостижимая тайна воплощения Твоего Единородного Сына – Слова, которое произошло Телом, – согреет наши сердца и души и наполнит их утешением и страстным желанием, подобно пастухам в поле, спешить к Его вифлеемским яслям и служить Ему.

Помоги нам в истине и духе искреннего раскаяния радоваться в день Рождества нашего Спасителя, чтобы мы в искренней и живой вере могли присоединиться к песне хвалы ангелов, радости пастухов и удивления мудрецов с Востока.

Пусть в эту святую ночь Христос снова родится в наших душах, чтобы правда, любовь и искупление, которые Он принес нам, отныне и веки оставались в нашей жизни и наших сердцах.

Дай, Господи, чтобы мы, подобно Деве Марии, все, что связано с Младенцем Иисусом, хранили это в своих сердцах и развлекали над ним.

Теперь, когда Ты сделал нас причастными к славе Твоего Сына здесь, на земле, даруй нам Твоей благодати разделить Его славу на небесах. Ибо Он живет и царствует с Тобой, Отче, и со Святым Духом – ныне и во веки веков. Аминь

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