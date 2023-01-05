Сочельник 6 января 2023 года — что нельзя делать в канун Рождества

Что нельзя делать 6 января, как привлечь удачу в Рождественский сочельник, читайте в материале ТСН.ua.

6 января в Украине отмечают Святой вечер по юлианскому календарю.

Это последний день Рождественского поста.

Традиционно в этот день можно было употреблять только кутью, поэтому вечер в канун Рождества еще называли Багатой Кутей.

Хозяйки с самого утра готовили традиционные 12 блюд к Рождеству.

В Рождественский сочельник до «вечерней звезде» ничего не едят и не садятся за стол. Приступали к праздничному ужину после появления первой звезды на небе.

Что делать на Сочельник, чтобы год был счастливым

Вечером в канун Рождества нельзя работать.

Перед праздниками необходимо убрать в доме.

Главное сохранить мир и взаимопонимание с родными, не ссориться, встретить праздник в покое.

Следует в душе простить всех своих врагов и попросить прощения у тех, кого вы, возможно, обидели.

В этот вечер по традиции за столом собираются все члены семьи. На столе ставят 12 постных блюд по количеству апостолов.

За праздничным столом должно присутствовать четное количество людей. Если оно нечетная, то хозяйки ставят одну лишнюю тарелку.

Говорят, что в рождественскую ночь нужно обязательно надеть что-нибудь новенькое, а если такого нет, то хотя бы один предмет белого цвета.

Заведено зажигать в доме свечи или растапливать камин, чтобы привлечь в дом благополучие и удачу.

Если в Сочельник увидеть звезду, падающую и загадать желание, она обязательно сбудется.

Что нельзя делать 6 января по народным поверьям

Во время ужина нельзя много разговаривать, выходить из-за стола, тем более – из дома, чтобы не впустить нечистую силу.

Блюда водой не запивают – только узвалом. Пока трапеза не закончится, нельзя выходить из-за стола.

Парню и девушке нельзя сидеть на углах стола, чтобы не остаться без супружеской пары.

В этот день нельзя быть скупым.

Если 6 января ругаться и ссориться, можно всю удачу испугать.

Нельзя садиться за вечернюю трапезу в грязной одежде.

В этот день нельзя убирать квартиру.

6 января нельзя шить, вязать, вышивать.

.Если встречать Рождество с долгами, придется весь год жить взаймы.

Если в Сочельник уйти далеко от дома – весь год будешь бродить.

Нельзя встречать праздник в черной одежде.

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