Сочельник 6 января 2023 года — что нельзя делать в канун Рождества

Что нельзя делать 6 января, как привлечь удачу в Рождественский сочельник, читайте в материале ТСН.ua.
6 января в Украине отмечают Святой вечер по юлианскому календарю.
Это последний день Рождественского поста.
Традиционно в этот день можно было употреблять только кутью, поэтому вечер в канун Рождества еще называли Багатой Кутей.
Хозяйки с самого утра готовили традиционные 12 блюд к Рождеству.
В Рождественский сочельник до «вечерней звезде» ничего не едят и не садятся за стол. Приступали к праздничному ужину после появления первой звезды на небе.
Что делать на Сочельник, чтобы год был счастливым
- Вечером в канун Рождества нельзя работать.
- Перед праздниками необходимо убрать в доме.
- Главное сохранить мир и взаимопонимание с родными, не ссориться, встретить праздник в покое.
- Следует в душе простить всех своих врагов и попросить прощения у тех, кого вы, возможно, обидели.
- В этот вечер по традиции за столом собираются все члены семьи. На столе ставят 12 постных блюд по количеству апостолов.
- За праздничным столом должно присутствовать четное количество людей. Если оно нечетная, то хозяйки ставят одну лишнюю тарелку.
- Говорят, что в рождественскую ночь нужно обязательно надеть что-нибудь новенькое, а если такого нет, то хотя бы один предмет белого цвета.
- Заведено зажигать в доме свечи или растапливать камин, чтобы привлечь в дом благополучие и удачу.
- Если в Сочельник увидеть звезду, падающую и загадать желание, она обязательно сбудется.
Что нельзя делать 6 января по народным поверьям
- Во время ужина нельзя много разговаривать, выходить из-за стола, тем более – из дома, чтобы не впустить нечистую силу.
- Блюда водой не запивают – только узвалом. Пока трапеза не закончится, нельзя выходить из-за стола.
- Парню и девушке нельзя сидеть на углах стола, чтобы не остаться без супружеской пары.
- В этот день нельзя быть скупым.
- Если 6 января ругаться и ссориться, можно всю удачу испугать.
- Нельзя садиться за вечернюю трапезу в грязной одежде.
- В этот день нельзя убирать квартиру.
- 6 января нельзя шить, вязать, вышивать.
- .Если встречать Рождество с долгами, придется весь год жить взаймы.
- Если в Сочельник уйти далеко от дома – весь год будешь бродить.
- Нельзя встречать праздник в черной одежде.
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