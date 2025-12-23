- Дата публикации
Святвечер без света: завтра отключения будут по всей Украине — графики
«Укрэнерго» анонсировало усиление отключений электроэнергии во всех областях Украины на завтра, 24 декабря.
Завтра, 24 декабря, в Святвечер накануне Рождества во всех регионах Украины снова будут действовать графики отключений света.
Об этом передает «Укрэнерго».
«Завтра, 24 декабря, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)», — говорится в сообщении.
Сколько очередей будут отключаться одновременно, в «Укрэнерго» не уточнили.
Причина отключений — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
«Укрэнерго» предупреждает, что в течение суток графики применения ограничений могут быть изменены. Точные графики отключений можно посмотреть на сайтах облэнерго вашего региона и ДТЭК. Также графики отключений публикуют прессслужбы местных территориальных громад и большинство глав ОВА в своих соцсетях.
Украинцев просят потреблять электроэнергию экономно, когда свет появляется по графику.
Напомним, что сегодня утром, 23 декабря, РФ снова нанесла массированный удар по Украине с применением ударных дронов и ракет разных типов. Главной целью россиян была энергетика.