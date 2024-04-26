Социальная аренда: в Украине хотят сделать жилье доступным для всех – законопроект

В Украине такая аренда пока – редкость, однако она могла бы решить проблему жилья, по крайней мере, для внутренних переселенцев.

В Украине презентовали законопроект "Об основных принципах жилищной политики", регулирующий предоставление "доступного жилья". Этим документом могут быть введены новый вид аренды – социальной.

О том, что представляет собой новый законопроект говорится в материале OBOZ.UA.

Доступная аренда жилья: как это работает

В Польше, Венгрии, Германии и любой стране ЕС малоимущим предлагают аренду социального жилья. В Финляндии 50% от всего сдаваемого в аренду жилья – социальное. В Дании – 20%. В Украине этот показатель в разы меньше всего 1,5%. Обычно это квартиры в отдаленных районах, в старых домах.

Социальная аренда подразумевает возможность жить в квартирах, принадлежащих местным общинам, платя небольшую аренду плату. Согласно опыту ЕС, стоимость социальной аренды может быть до 10 раз меньше рыночной стоимости.

Прежде всего, социальная аренда должна касаться вынужденных переселенцев. А таких в Украине – 5 млн. человек.

К примеру, во Львове во время полномасштабной войны стоимость аренды взлетела на 60%, в среднем это 16 тыс. грн за однокомнатную квартиру. Именно в этом городе и планируют построить один из первых новых многоквартирных соцдомов. Еврокомиссия выделила 19,5 млн. евро на строительство 8 многоквартирных домов. Здесь смогут жить около 700 ВПЛ.

"В Украине в частной собственности находится 98% жилой недвижимости. Поэтому у городов нет достаточного количества недвижимости, чтобы предложить социальную аренду тем, кто не может позволить себе платить по рыночным ценам. В то же время рынок аренды почти полностью находится в тени: его невозможно регулировать. Если невозможно в западных странах государство может побуждать сдавать в аренду жилье малообеспеченным, предлагая налоговые льготы, компенсации из бюджета и т.д., в Украине налоги с доходов от аренды обычно не платят, а сам факт заработка скрывается», – говорится в материале.

Также в Комитете ВР по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства говорят, что можно использовать для строительства социального жилья арестованные активы РФ.

Напомним, более 20 жителей Сумщины были эвакуированы на Буковину. Их вывезли из Сумской области. Последние несколько недель враг уничтожал эту пограничную общину управляемыми авиационными бомбами и другим вооружением.

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