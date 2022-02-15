Социальная помощь на ребенка увеличится в марте 2022: кто получит 400 гривен надбавки

Социальная помощь на ребенка 2022 года: в марте будет увеличение выплат / pixabay.com

Ежемесячную социальную помощь на каждого третьего и следующего ребенка в многодетной семье увеличат на 400 гривен уже в марте 2022 года. ТСН.ua рассказывает, кто получит выплату и как это сделать.

По словам министра социальной политики Марины Лазебной в марте 2022 года в Украине запланированы комплексные системные мероприятия, направленные на поддержание наиболее уязвимых слоев населения, а именно многодетных семей и инвалидов.

Социальное пособие на ребенка было введено в апреле 2019 года. С тех пор родители ежемесячно получают денежную помощь на каждого третьего и следующего ребенка в размере 1700 гривен. Помощь оказывается до тех пор, пока ребенку не исполнилось 6 лет. С марта 2022 года размер социальной помощи на ребенка увеличится на 400 гривен (то есть сумма будет составлять уже 2100 гривен).

Ежемесячное социальное пособие на ребенка предоставляется всем многодетным семьям, получившим соответствующее удостоверение. К примеру, если в семье есть четверо детей, двое из которых еще не достигли шестилетнего возраста, родители будут получать ежемесячное пособие на каждого из них по 2100 гривен.

Как получить социальную помощь на ребенка? Родителю нужно обратиться в территориальное отделение социальной защиты населения и написать заявление на выплату средств.