Социальные электронные карточки для украинцев: в Украине диджитализируют соцсферу – где уже внедрили инновацию

В социальной карте будут видны услуги, предоставляемые человеку.

В Украине в четырех областях запустили бета-тестирование "системы электронного кейс-менеджмента". Это персональные социальные карты украинцев.

Об этом сообщили в Минсоцполитики.

"Теперь появляется электронная персональная карточка человека с его социальной историей, примерно так же, как электронная медицинская карта пациента с историей лечения", – рассказали в министерстве.

Там также добавили, что в социальной карте будут видны услуги, предоставляемые человеку, чтобы вывести его из сложной жизненной ситуации.

Тестирование пройдет в четырех пилотных областях: Винницкой, Днепропетровской, Полтавской и Черкасской.

Главный принцип действия системы:

человек обращается за социальной помощью;

информация о нем попадает к кейс-менеджеру;

кейс-менеджер с помощью планшета оценивает, что нужно человеку и что ему может предложить государство.

Всё это происходит в единой электронной системе.

"Имея четкое представление обо всем перечне имеющихся в громаде ресурсов, человек сможет сам выбирать социальные услуги для решения своей ситуации. Новая система поможет наиболее эффективно сотрудничать с кейс-менеджером и выбирать лучшие решения для выхода из кризиса", – разъяснили в Минсоцполитики.

Напомним, что Лисовый уволил написавшего антиукраинский пост госэксперта по образованию Андрея Василенко.