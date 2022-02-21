Социальный Арт-проект "Люблю тебя, Украина!" преследует цель объединить страну

17 февраля известный украинский фотограф Денис Копылов и его друзья начали флешмоб "Люблю тебя, Украина!". Они раздали 5000 тюльпанов с случайными лентами прохожим на Майдане Незалежности для поднятия настроения, радости, единения в обществе.

Акция была проведена после Дня Единения Украины, что органично продолжило процесс единения, с целью превратить его в масштабный Challenge. Был создан хэштег: #ЛюблюТебеУкраина в FB, instagram, Tik Tok, объединяющий дальнейшие акции в поддержку Украины. В процессе акции проводилась фотосъемка масштабного проекта "Люблю тебя, Украина!".

Инициатор проекта : всемирно известный фотограф Денис Копылов: "Как известно, "Самое мрачное время суток перед рассветом"! Украина и все мы вместе проходим сейчас очередной экзистенциальный кризис на пути становления гражданского общества, да и становления каждого из нас… Кто-то убегает из страны, кто-то защищает ее, кому вообще все по барабану))

Мы все – Украина, с условно хорошими или условно плохими качествами… Давно пора всем нам объединиться не только в День Единства Украины, но и в каждый новый День! Объединение должно состояться не только по национальному или языковому принципу, другим принципам и политическим предпочтениям, убеждениям, но на более глубоком экзистенциальном уровне доверия, любви, уважения к себе и другим, своей стране, семье, природе…

Уверен, что так, как мы относимся к окружающим нас людям, животным, природе, и дорогам, домам, инфраструктуре, так мы относимся и к себе. Есть мнение, что самая большая МАГИЯ в ЖИЗНИ – это благодарность: к себе, друзьям, семье, стране, обстоятельствам, врагам, испытаниям, ведь так мы узнаем себя, свою суть…

У меня юбилей, 50, и я не люблю праздновать ДР, тем более юбилеи)))

Чего же я хочу в этот день, спросил себя, и ответ пришел…

Хочется выразить любовь к стране, в которой я вырос и возмужал, людям, которые меня окружают, знакомым и не знакомым, земле с хорошей природой, и просто Жизнь!

Вы знаете, откуда берутся алмазы? Они образуются в глубинах Земли при большом давлении и температуре из обыденного графита. Украина сейчас проходит невероятно трудный период в своей истории, находясь в условиях образования алмазов, при давлении со всех сторон, высоком градусе напряжения в обществе и мире. В этот период кристаллизуется гражданское общество, которое необходимо поддержать положительными месседжами, на контрасте с отрицательными новостями, заполонившими медиа. Украина, это люди, и единение этих людей – это абсолютная необходимость!".

"Мы хотим предложить украинцам меньше думать о плохом. Меньше думать об угрозе войны. Больше сконцентрироваться на позитиве. Дарить друг другу радость, любовь. Настраивать на позитив себя и свое окружение" — отметил один из участников акции Вадим Руденко. — Мы верим в то, что наши мысли обладают огромной силой и если мы сможем изменить настроение Украины на радость, любовь, счастье, это поможет повлиять на все внешние факторы. В Украине наконец-то наступит процветание и мир".

Чтобы иметь счастливую страну, стоит любовь к Украине в сердце каждого ее гражданина.

Присоединиться к акции просто - стоит с хештегом #ЛюблюТебеУкраина сделать что-то приятное для окружающих Вас людей. Можно подарить цветы, а можно просто улыбку. Главное объединяться и вдохновлять друг друга.

Фотограф Денис Копылов – украинский фотограф и путешественник. Посетил 80 стран мира, объездил экзотические и дикие места планеты, снимая природу, людей, животных и птиц. Его фото попали в National Geografic, он провел 50 выставок в 10 странах.

Проекты: "Между двумя Полюсами", "Ковчег Чернобыль", "Дух Яванава", "Украина: Преодоление", "Дети в Войне". Рекордсмен Украины 2021 в категории "Искусство" за самую большую фото выставку Украины, проведенную в Припяти, Проект "Ковчег Чернобыль".