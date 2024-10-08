Социологические опросы развеяли последние сомнения в необходимости скорейшей достройки Хмельницкой АЭС

Украинцы практически единодушно поддерживают развитие атомной энергетики, что окончательно развеяло сомнения в необходимости скорейшей достройки блоков Хмельницкой АЭС.

Об этом говорится в статье издания "РБК-Украина".

«Данные соцопросы развеяли все сомнения – украинцы, как и европейцы, "излечились" от негативизма в отношении ядерной энергетики и полностью готовы воспринимать ее расширение. Поэтому вопрос достройки АЭС это уже сфера не социологии, а политической воли», — говорится в статье.

По данным группы Рейтинг, почти 80% украинцев одобряют намерение правительства завершить строительство двух блоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС.

Ранее этот проект поддержало МАГАТЭ, а также официальные лица США и ЕС.

Напомним, летом Кабмин одобрил проект достройки двух атомных блоков Хмельницкой АЭС, готовых на 80% и 25%.

Проект также одобрил комитет Совета по энергетике. Пока он ожидает рассмотрения в сессионном зале Верховной Рады.