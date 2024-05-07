Соцопрос: сколько украинцев поддерживают запрет УПЦ МП, а сколько – против

В Украине большинство граждан – 83% считают, что государство в той или иной степени должно вмешаться в деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведённого Киевским международным институтом социологии.

63% опрошенных украинцев выступают за полный запрет УПЦ МП. В декабре 2022 года таких было 54%, в мае 2023 года – 66%. Еще 20% выступают за несколько более мягкий подход, не предполагающий полного запрета, но устанавливает государственный контроль и надзор (в декабре 2022 года таких было 24%, в мае 2023 года – 19%).

В то же время, по мнению 12% опрошенных украинцев, не стоит вмешиваться в дела УПЦ (МП), а расследовать лишь отдельные возможные случаи правонарушений.

82% украинцев не доверяют УПЦ (МП). Доверяют – 8%, а еще 11% не смогли определиться со своим мнением.

Фото: Киевский международный институт социологии

Региональное измерение

Во всех регионах Украины большинство населения (от 76% на Востоке до 85% на Западе и 86% в Центре) выступают за проактивную позицию государства по вопросу деятельности УПЦ МП.

На Юге и Востоке немного меньше тех, кто выступает за полный запрет (55% и 46% против соответственно 69% на Западе и 68% в Центре).