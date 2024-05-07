Соцопрос: сколько украинцев поддерживают запрет УПЦ МП, а сколько – против

63% украинцев поддерживают запрет УПЦ МП в Украине.
В Украине большинство граждан – 83% считают, что государство в той или иной степени должно вмешаться в деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).
Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведённого Киевским международным институтом социологии.
63% опрошенных украинцев выступают за полный запрет УПЦ МП. В декабре 2022 года таких было 54%, в мае 2023 года – 66%. Еще 20% выступают за несколько более мягкий подход, не предполагающий полного запрета, но устанавливает государственный контроль и надзор (в декабре 2022 года таких было 24%, в мае 2023 года – 19%).
В то же время, по мнению 12% опрошенных украинцев, не стоит вмешиваться в дела УПЦ (МП), а расследовать лишь отдельные возможные случаи правонарушений.
82% украинцев не доверяют УПЦ (МП). Доверяют – 8%, а еще 11% не смогли определиться со своим мнением.
Региональное измерение
Во всех регионах Украины большинство населения (от 76% на Востоке до 85% на Западе и 86% в Центре) выступают за проактивную позицию государства по вопросу деятельности УПЦ МП.
На Юге и Востоке немного меньше тех, кто выступает за полный запрет (55% и 46% против соответственно 69% на Западе и 68% в Центре).
Напомним, что Московский патриархат официально объявил войну в Украине "священной" и назвал ее конечную цель — "вхождение Украины в зону исключительного влияния России".
УПЦ МП настойчиво продолжает утверждать, что не имеет отношения к РПЦ и патриарху Кириллу, открыто поддерживающему войну и убийства украинцев. В мае 2022 года в киевском монастыре в Феофании УПЦ МП даже собралась на Собор, в котором заявила о якобы разрыве с РПЦ. В то же время Онуфрий не стал официально объявлять автокефалию (независимость).
Глава ПЦУ митрополит Епифаний объяснил, в чем заключается "хитрость" таких заявлений. По его словам, де-факто связь УПЦ МП с Москвой остается.
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