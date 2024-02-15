Соцсеть Х Илона Маска продает "галочки" террористам и российским государственным СМИ

В самой компании говорят, что изучили отчет и в случае необходимости примут меры.

Социальная сеть Х, принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску, продает свою синюю "галочку" террористам из Хезболлы, российским государственным СМИ и не только.

Об этом говорится в отчете Tech Transparency Project.

Сеть Х принимала платежи от аккаунтов, включающих лидеров Хезболлы, хуситов и государственные СМИ Ирана и России.

"Подписки, которые стоят 8 долларов в месяц, предлагают пользователям синюю "галочку", которая раньше была доступна только проверенным пользователям, например знаменитостям, и более эффективное продвижение по алгоритму соцсети", — говорится в сообщении.

Несмотря на то, что официальные условия обслуживания Twitter запрещают людям и организациям из списка санкций США совершать платежи на платформе, было обнаружено 28 аккаунтов подсанкционированных лиц с синей "галочкой". Среди выявленных людей – лидер Хезболлы Хасан Насралла.

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Он получил "галочку" еще в ноябре прошлого года. В соцсети часто публикует выпуски новостей и мемы, которые высмеивают США и Израиль. Среди верифицированных "галочкой" аккаунтов есть хуситы, которые недавно начали нападать на американские и другие корабли в Красном море.

"Мы были удивлены, обнаружив, что X предоставляет премиум-услуги широкому кругу групп, на которые США наложили санкции за терроризм и другую деятельность, что наносит ущерб национальной безопасности. Это еще один признак того, что X потеряла контроль над своей платформой", - заявила Кэти Пол, директор Tech Transparency Project.

В самой компании говорят, что изучили отчет и в случае необходимости примут меры.

Ранее мы писали, что компания миллиардера Илона Маска X, ранее известная как Twitter, подала иск против Media Matters и ее автора Эрика Хананоки из-за якобы "намеренно ложного отчета" об антисемитизме на платформе.

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