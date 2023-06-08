Сода для хорошего урожая помидоров: необычные способы использования

Пищевая сода является копеечным средством, которое может приносить немалую пользу не только в кулинарии, но и в саду и огороде, помогая решать многочисленные проблемы. Рассказываем необычные способы использования соды для выращивания помидоров в материале ТСН.ua

Водный раствор пищевой соды оказывает противовирусное, антибактериальное действие, защищает томаты от вредных насекомых, активирует внутренние силы растения для противостояния болезням и преждевременному увяданию листьев.

Пищевая сода в борьбе с болезнями

Пищевая сода успешно борется с фитофторозом томатов. В случае фитофтороза профилактика эффективнее лечения, поэтому желательно опрыскивать помидоры раствором соды уже через несколько недель после высадки рассады в почву. Обработку нужно проводить несколько раз с интервалом в 7-10 дней. Таким образом можно предотвратить не только появление фитофтороза на кустах томатов, но и заодно улучшить вкусовые качества созревающих плодов. Чтобы приготовить раствор, нужно растворить три столовых ложки соды на десять литров воды.

Для профилактики фитофтороза и других болезней можно использовать следующий раствор. В 1 литре воды растворите столовую ложку соды, 15 мл растительного масла и 30 граммов натертого на терке хозяйственного мыла. Раз в две недели опрыскивайте этим раствором томаты.

применение соды для улучшения урожая помидоров

Сода хорошо зарекомендовала себя в борьбе с мучнистой росой. Для опрыскивания против мучнистой росы готовят такую смесь. На 10 л воды 50 г соды и измельченного хозяйственного мыла, опрыскивают помидоры не почаще раз в недельку, 10 дней.

Для борьбы с тлей, паутинным клещом делают раствор из 75 г соды и 10 литров воды. Приготовленным раствором опрыскивают листья и стебли растения с частотой раз в неделю.

Пищевая сода для подкормки томатов

Для стимуляции роста, улучшения урожайности приготовьте 1% раствор соды — в ведре теплой воды растворите пару чайных ложек соды. Этим раствором поливайте грядки вечером с частотой один раз в неделю. Не поливайте растение в жаркие дни. Наблюдайте за реакцией томатов на удобрение из пищевой соды. При появлении первых признаков болезни поражения насекомыми можна опрыскать помидоры этим же раствором соды. Если на листьях и стеблях появились ожоги, что свидетельствует о перенасыщении почвы содой, промежутки времени между поливами и опрыскиваниями нужно увеличить.

Когда на помидорах появятся завязь, чтобы овощи были сочными и вкусными, поливайте томаты 3,5% содовым раствором и периодически опрыскивайте листья 0,5% раствором пищевой соды.

Если пожелтели листья рассады, опрыскивайте томаты раствором пищевой соды.

В высаженной рассаде томатов, так же как и других овощных культур пожелтевшие листики могут опадать. Чтобы предотвратить это, опрыскивайте растения слабо концентрированным раствором соды, а именно растворите одну столовую ложку соды в 10 л воды. Опрыскать помидоры этим раствором нужно трижды – в начале июля, в конце июля, в середине августа. Вовремя обработанные листики сохранят свой здоровый зеленый цвет.

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