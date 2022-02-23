"Содержание "приказа" – фейк": украинцам массово рассылают ложные сообщения о "мобилизации"

Учебные заведения работают в обычном режиме.

В Сети на фоне обострения угрозы нового российского вторжения в Украину начали распространяться фейковые приказы. В частности, от имени МОН распространяются ложные сообщения о якобы принятии мобилизационных мер и защите населения Украины.

В Министерстве образования и науки опровергли эту информацию.

Согласно сообщению прессслужбы Минобразования, распространяемый в Сети документ является неофициальным и не был подписан министром образования и науки Сергеем Шкарлетом.

"В Сети вирусно распространяется несуществующий приказ МОН по принятию мобилизационных мер и защите населения Украины. "Содержание "приказа" – фейк", – сказал Шкарлет.

По данным МОН, все учебные заведения Украины работают в обычном режиме. Шкарлет отметил, что действующие приказы публикуются на официальном сайте Министерства образования и науки.

"Я еще раз призываю пользоваться только официальными источниками информации и проверять достоверность увиденного и услышанного", — добавил глава Минобразования.

Как сообщалось, в Сети распространяется фейковый приказ Министерства здравоохранения с подписью главы Минздрава Виктора Ляшко относительно утвержденных мер по эвакуации в лечебных заведениях города Киева и других городов. Эта информация недостоверна. В Минздраве просят следить за официальной информацией только на их страницах.

Напомним, в Сети украинцам массово поступают сообщения от злоумышленников, с помощью которых они взламывают и воруют данные пользователей Facebook. Подозрительные сообщения специалисты не советуют открывать.

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