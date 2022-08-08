Содействие оккупации Крыма: в Украине в государственной измене подозревают экс-министра обороны

Экс-министру обороны Украины Михаилу Ежелю сообщили о подозрении в государственной измене.
Глава украинского оборонного ведомства согласовал подписание "Харьковских соглашений", что привело к оккупации АР Крым.
Об этом сообщает ГБР.
Подозреваемый в государственной измене согласовал подписание "Харьковских соглашений", даже не посетив профильное заседание Кабинета министров.
"Адмирал, который в свое время был Главнокомандующим военно-морскими силами Украины и понимал все риски продления пребывания российского флота на территории Украины, согласовал весь пакет документов, необходимых для имплементации Соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания черноморского флота российской федерации на территории Украины от 21 апреля 2010 года, т.н. Харьковских соглашений", — сообщили в ГБР.
Михаил Ежель обвиняется в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 УК Украины). По этой статье подозреваемыми также являются экс-президент Украины Виктор Янукович, экс-премьер-министр Николай Азаров и министры юстиции и иностранных дел времен правительства Азарова
Напомним, в 2016 году сообщалось, что Ежель нанес ущерб Украине на 24 млн грн.
Ранее ТСН.ua сообщал, что такое "Харьковские соглашения" и почему в Украине через 12 лет решили наказать виновных.
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