Соединенные Штаты не собираются направлять своих военных в Украину — Байден

Соединенные Штаты не собираются направлять своих военных в Украину — Байден

Президент США опроверг возможность появления американских солдат на территории нашей страны.

Глава Белого дома Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не собираются направлять своих военных в Украину.

Об этом сообщает AFP.

Также читайте Байден не исключает введения санкций против Путина

В то же время, американский президент отметил, что США могут в ближайшее время перебросить в Европу части своих войск, приведенных в повышенную готовность. Однако окончательного решения по этому поводу еще не принято.

Байден также предостерег, что вторжение РФ в Украину приведет к огромным глобальным последствиям,

Напомним, во время совещания, которое в минувшие выходные проводил президент США Джо Байден в резиденции в Кэмп-Дэвиде, министр обороны Ллойд Остин сообщил, какие существуют варианты ответа на возможное вторжение РФ в Украину. США планируют усилить оборону стран НАТО, граничащих с Украиной.

Читайте также: