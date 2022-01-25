Соединенные Штаты не собираются направлять своих военных в Украину — Байден

Президент США опроверг возможность появления американских солдат на территории нашей страны.
Глава Белого дома Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не собираются направлять своих военных в Украину.
Об этом сообщает AFP.
В то же время, американский президент отметил, что США могут в ближайшее время перебросить в Европу части своих войск, приведенных в повышенную готовность. Однако окончательного решения по этому поводу еще не принято.
Байден также предостерег, что вторжение РФ в Украину приведет к огромным глобальным последствиям,
Напомним, во время совещания, которое в минувшие выходные проводил президент США Джо Байден в резиденции в Кэмп-Дэвиде, министр обороны Ллойд Остин сообщил, какие существуют варианты ответа на возможное вторжение РФ в Украину. США планируют усилить оборону стран НАТО, граничащих с Украиной.
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