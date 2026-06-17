Поезд Укрзализныци / © "Укрзализныця"

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Укрзализныця запускает новый региональный поезд между Днепром и Харьковом.

Об этом сообщает пресс-служба «УЗ».

Доехать из Днепра в Харьков и обратно можно новым региональным рейсом №854/853 Днепр — Харьков — Днепр. Займет всего четыре часа из Днепра в Харьков.

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Когда и какой график движения

Запускают рейс с 19 июня.

Поезд №854 будет отправляться из Днепра в 08:17 и прибывать в Харьков в 12:29. Обратно поезд №853 будет отправляться из Харькова в тот же день в 15:30, прибытие в Днепр в 19:41.

Поезд будет делать следующие остановки: Синельниково-2, Павлоград-1, Лозовая, Златополь, Мерефа, Харьков.

Билеты на поезда №854 Днепр — Харьков и №853 Харьков — Днепр доступны для продажи. Их можно купить в приложении УЗ в разделе «Дальные».

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Новые рейсы на поезд от «УЗ» — последние новости

На фоне высокого спроса «Укрзализныця» назначила дополнительные рейсы в Карпаты и Закарпатье. Чтобы добавить новые рейсы, в УЗ перераспределили вагоны и ускорили ремонт подвижного состава.

Кроме того, «Укрзализныця» расширяет сообщение с Одессой. С 27 июня начнет курсирование новый ежедневный «Интерсити» №765/766 Киев — Одесса, а с 28 июня — скоростной поезд «Интерсити» №753/754 Днепр — Одесса.

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