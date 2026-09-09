София Яблонская — первая украинская тревел-блогерша, покорившая мир. Фото: renews.com.ua

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София Яблонская — женщина с невероятной биографией, путешественница, оператор, режиссер, журналист, автор книг-бестселлеров и фильмов об экзотических странах. Она объездила Северную Африку, Юго-Восточную Азию, Северную и Южную Америку, Индонезию, Новую Зеландию, Австралию. Если бы она жила сегодня, ее, наверное, называли бы тревел-блогером с миллионной аудиторией.

ТСН.ua пишет о смелой украинке, объездившей полмира в то время, когда барышни даже свои города не покидали.

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Что известно о Софии Яблонской

София Ивановна Яблонская родилась 15 мая 1907 года в селе Германов Львовской области в семье священника. Несмотря на серьезное воспитание, ей удалось освоить немало прогрессивных курсов: машинописи, коммерческой деятельности и даже драматургии. Кинематограф, только выходивший в массы, очень увлек девушку.

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Одно время София руководила кинотеатром в Тернополе, что позволило собрать ей бюджет для поездки за границу.

В 1927 году 20-летняя София уезжает в Париж изучать кинематографическое дело. Тогда же знакомится с писателем и путешественником Степаном Левинским, а затем — с известным ловеласом Владимиром Винниченко.

София Ивановна Яблонская

В Париже женщина не стесняется жить в гражданском браке с художником Кристианом Кальяром. Вдохновившись рассказами мужчины об Африке, отправляется в Марокко. Касабланка — Марракеш — Магадор — Тарудан — Агадир — такой маршрут охватила путешественница за четыре месяца.

Во вьетнамских диких горах ее кусает гадюка, которую туземцы называют «неверным листком смерти», она охотится на тигра в Лаосе, болеет малярией, попадает на императорскую свадьбу в Аннаме. Все эти невероятные приключения для галицких журналов она подкрепляет фотографиями.

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На Бора-Бора, где она стала одной из первых европеек с камерой, София вспоминала: «Местные жители позволили мне снимать их и назвали меня Теурой — красной птицей».

В путешествиях София всегда помнила о своих корнях: «Я рисовала карту Украины… эти объяснения я знаю лучше молитвы, потому что частенько случается мне повторять их чужакам, ничего не знающих о нашем существовании».

После странствий Софья вернулась во Львов — полные залы слушателей восторженно слушали ее рассказы. Для многих путешествия были несбыточной мечтой, поэтому истории Яблонской становились окном в незнакомый ранее мир.

Однако в 1939 году София навсегда покинула Украину.

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«Я пошла в широкий мир, чтобы найти там то, чего мне не хватало дома — свободу и пространство». Даже в самых теплых краях она хранила три реликвии: «Кобзарь», куклу-гуцулку и деревянную мыщину.

София Ивановна Яблонская. Фото: localhistory.org.ua

Удары судьбы и последние годы

Вторую мировую войну женщина с семьей пережила в Индокитае. На похоронах умершего вскоре после прихода советских войск в Галичину отца, 5 октября 1939 года, она не смогла побывать. По преданию, отец Иван Яблонский до смерти держал письма от дочери за образами у себя в доме и, молясь к Богу, молился за свою Софию.

В 1946 году в Париже женщина начала работать декоратором-флористом, к чему проявила незаурядное дарование. Также София взяла к себе мать. Смерть последней в 1948 году стала тяжелым ударом для нее. Впоследствии произошли еще две невосполнимые потери: в алжирской войне погиб ее старший сын, а в 1955 году умер муж.

Жизнь Софии трагически оборвалась 4 февраля 1971 года в результате автокатастрофы.

«Блестящая хроника мирового круиза стала общедоступным достоянием европейцев, — пишет историк Ярослав Полищук, — Ее откровенная, смелая, раскованная и искренняя проза оказывала скандальное влияние на тогдашнюю интеллигенцию с почти викторианской моралью».

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