Соглашение о безопасности с Францией: главные тезисы документа

Соглашение вступило в силу и будет действовать в течение 10 лет со дня его подписания.

На сайте президента Украины опубликован полный текст Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Францией, которое Владимир Зеленский подписал в пятницу, 16 февраля, со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном во время визита в Париж.

В Офисе президента напомнили, что этот документ подписан в развитие Совместной декларации о поддержке Украины, принятой государствами "Группы семи" в Вильнюсе 12 июля 2023 года.

В этом документе Франция подтверждает свою непоколебимую преданность стратегическим целям свободной, независимой, демократической и суверенной Украины в пределах международно признанных границ 1991 года, способной защитить себя сейчас и сдержать любую возможную агрессию в будущем.

Украина и Франция признают важность основных принципов справедливого мира, изложенных в Украинской формуле мира.

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Целью документа является укрепление двустороннего сотрудничества Украины и Франции в сфере безопасности.

Соглашение закрепляет основные компоненты долгосрочных обязательств безопасности, предоставленных Украине Францией, определяет приоритетность безопасности сотрудничества в военной, политической, финансовой и гуманитарной сферах.

Согласно документу, в 2024 году Французская Республика выделит до 3 млрд евро военной помощи и будет продолжать оказывать поддержку Украине в течение десяти лет.

В частности, Франция будет оказывать военную и гражданскую помощь, чтобы Украина могла оградить свои суверенитет, независимость и территориальную целостность от агрессии со стороны Российской Федерации.

В рамках Контактной группы по обороне Украины французская сторона будет играть ведущую роль в коалициях по артиллерии и противовоздушной обороне, а также будет участвовать в коалициях по воздушным силам и морской безопасности и в других коалициях.

Франция также будет способствовать развитию оборонно-промышленной базы Украины, в частности, путем привлечения французских инвестиций, локализации производства на украинской территории и совместного производства приоритетных видов вооружения и боеприпасов.

Кроме того, Французская Республика поможет Украине присоединиться к коллективным инструментам борьбы с иностранным вмешательством и манипулированием информацией.

Совместно с членами "Группы семи" и другими сторонами Франция и Украина будут работать над созданием компенсационного механизма возмещения ущерба, нанесенного агрессией России.

Франция решительно настроена и дальше применять строгие санкции против секторов российской экономики, а также против тех, кто поддерживает войну, либо извлекает из нее выгоду, либо помогает обойти санкции.

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Стороны также подтверждают, что нет безнаказанности за военные преступления и другие зверства и что Российская Федерация должна нести юридическую ответственность за них. Поэтому Украина и Франция и дальше будут работать в Коалиции по поиску опций для создания трибунала по поводу преступления агрессии против Украины.

Документ предусматривает механизм экстренных консультаций в случае возможной предстоящей вооруженной российской агрессии, применяемого по требованию любого из участников соглашения в течение 24 часов для определения мер, необходимых для противодействия или сдерживания агрессии.

Кроме того, документ закрепляет полную поддержку со стороны Франции целей Украины по вступлению в Европейский Союз и НАТО. Кроме того, Франция подтверждает, что будущее вступление Украины в Альянс внесет полезный вклад в мир и стабильность в Европе. Согласно соглашению, участники будут координировать и наращивать совместные усилия для поддержания вступления Украины в НАТО, а также взаимосовместимости сил безопасности и обороны нашего государства с армиями членов Альянса.

Соглашение действует в течение десяти лет со дня его подписания. В случае, если Украина станет членом НАТО до истечения срока действия настоящего Соглашения, будет принято решение о его дальнейшем статусе.

С полным текстом соглашения можно ознакомиться здесь.

Напомним, 16 февраля президент Владимир Зеленский и французский лидер Эммануэль Макрон подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины.

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