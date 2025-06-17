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Соглашение о ископаемых между Украиной и США начало реализовываться — NYT предоставила детали
Украина сделала первый шаг к реализации соглашения о минералах из США.
В рамках соглашения о недрах Украина одобрила первые шаги к привлечению частных инвесторов для разработки крупного государственного месторождения лития на участке «Добра» в Кировоградской области.
Об этом сообщает New York Times со ссылкой на двух украинских чиновников, имена которых остались анонимными.
По данным источников, это будет первый проект, утвержденный в рамках нового соглашения о ископаемых из США.
Украина запустила тендеры на добычу лития — кто среди претендентов
Издание отмечает, что Украина одобрила первые шаги по привлечению частных инвесторов для разработки крупного государственного месторождения лития.
Речь идет о начале подготовки к открытию тендера на добычу лития на месторождении «Добра» в центральной Украине — одном из крупнейших в стране, важном для производства батарей.
Право на добычу литиевой руды в Кировоградской области, как говорится в сообщении издания, может получить компания TechMet и миллиардер Рональд Лаудер.
«Среди вероятных претендентов — консорциум с компанией TechMet, которая частично принадлежит правительству США, и миллиардером Рональдом С. Лаудером, другом Дональда Трампа.
Ожидается, что подготовка рекомендаций будет продолжаться несколько недель, а украинское правительство все еще может принять решение не открывать тендер.
Как работает соглашение о ископаемых из США
Согласно соглашению о ископаемых Украины и Соединенных Штатов, 50% доходов от добычи недр идет в общий инвестиционный фонд США-Украина. Выручка направляется на инвестиции в украинскую экономику, но часть компенсирует помощь США, о чем ранее заявлял американский президент Дональд Трамп.
Подготовка тендера продлится несколько недель, и окончательное решение о начале открытых торгов еще не принято. Правительство официально не комментировало это решение.
Что известно о участке «Добра» в Кировоградской области
Участок «Добра» — месторождение расположено в Кировоградской области (вблизи Добровеличковки) с залежями руд лития и оксидов тантала, ниобия, рубидии, цезия, бериллия, олова имеет площадь 300 га.
«Добрая» принадлежит к одному из крупнейших в стране по добыче лития — около 80-105 миллионов тонн руды с содержанием 1,1–1,4% Li₂O.
Это два участка (Станковатое и Надежда) с совместно примерно 1,2 млн тонн литиевой руды.
ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак раскрыл детали соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США.