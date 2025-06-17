Соглашение о ископаемых между Украиной и США начало реализовываться — NYT предоставила детали

Украина запустила тендеры на добычу лития — NYT / © ТСН.ua

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В рамках соглашения о недрах Украина одобрила первые шаги к привлечению частных инвесторов для разработки крупного государственного месторождения лития на участке «Добра» в Кировоградской области.

Об этом сообщает New York Times со ссылкой на двух украинских чиновников, имена которых остались анонимными.

По данным источников, это будет первый проект, утвержденный в рамках нового соглашения о ископаемых из США.

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Украина запустила тендеры на добычу лития — кто среди претендентов

Издание отмечает, что Украина одобрила первые шаги по привлечению частных инвесторов для разработки крупного государственного месторождения лития.

Речь идет о начале подготовки к открытию тендера на добычу лития на месторождении «Добра» в центральной Украине — одном из крупнейших в стране, важном для производства батарей.

Право на добычу литиевой руды в Кировоградской области, как говорится в сообщении издания, может получить компания TechMet и миллиардер Рональд Лаудер.

«Среди вероятных претендентов — консорциум с компанией TechMet, которая частично принадлежит правительству США, и миллиардером Рональдом С. Лаудером, другом Дональда Трампа.

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Ожидается, что подготовка рекомендаций будет продолжаться несколько недель, а украинское правительство все еще может принять решение не открывать тендер.

Как работает соглашение о ископаемых из США

Согласно соглашению о ископаемых Украины и Соединенных Штатов, 50% доходов от добычи недр идет в общий инвестиционный фонд США-Украина. Выручка направляется на инвестиции в украинскую экономику, но часть компенсирует помощь США, о чем ранее заявлял американский президент Дональд Трамп.

Подготовка тендера продлится несколько недель, и окончательное решение о начале открытых торгов еще не принято. Правительство официально не комментировало это решение.

Что известно о участке «Добра» в Кировоградской области

Участок «Добра» — месторождение расположено в Кировоградской области (вблизи Добровеличковки) с залежями руд лития и оксидов тантала, ниобия, рубидии, цезия, бериллия, олова имеет площадь 300 га.

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«Добрая» принадлежит к одному из крупнейших в стране по добыче лития — около 80-105 миллионов тонн руды с содержанием 1,1–1,4% Li₂O.

Это два участка (Станковатое и Надежда) с совместно примерно 1,2 млн тонн литиевой руды.

ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак раскрыл детали соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США.

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