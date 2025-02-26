Соглашение о ископаемых между Украиной и США: опубликован полный текст документа

В среду, 26 февраля, завершились переговоры по так называемому "Соглашению о ископаемых", которое должны подписать на этой неделе представители двух стран.

Полный текст документа опубликовало издание "Европейская правда".

В издании отметили, что украинской переговорной команде удалось полностью изменить тональность документа по сравнению с предыдущими предложениями США.

Также читайте Борис Джонсон поддержал соглашение Трампа о редкоземельных металлах для Украины

Главное юридическое обязательство Украины – начать переговоры с США о более детальном соглашении, которое будет регулировать деятельность так называемого "Инвестиционного фонда восстановления" – двусторонней структуры, которую должны создать Украина и США.

Документ удалось сформулировать в виде, не требующем ратификации в ВР.

Двухстороннее соглашение об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления

Учитывая, что Соединенные Штаты Америки оказали значительную финансовую и материальную поддержку Украине с момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года;

Учитывая, что американский народ желает инвестировать вместе с Украиной в свободную, суверенную и безопасную Украину;

Учитывая, что Соединенные Штаты Америки и Украина стремятся к длительному миру в Украине и длительному партнерству между их двумя народами и правительствами;

Учитывая, что Соединенные Штаты Америки и Украина признают вклад, который внесла Украина в укрепление международного мира и безопасности, добровольно отказавшись от третьего по величине в мире арсенала ядерного оружия;

Учитывая, что Соединенные Штаты Америки и Украина желают обеспечить, чтобы те государства и другие лица, действовавшие враждебно против Украины в конфликте, не получили выгоды от восстановления Украины после прихода длительного мира;

Вследствии этого, теперь Правительство Соединенных Штатов Америки и Правительство Украины (каждое из которых — "Участник") заключают это Двустороннее соглашение об установлении правил и условий Инвестиционного фонда восстановления с целью углубления партнерства между Соединенными Штатами Америки и Украиной, как изложено в настоящем документе.

Правительства Украины и Соединенных Штатов Америки с целью достижения длительного мира в Украине намерены создать Инвестиционный фонд восстановления (Фонд), создав партнерство в Фонде через общую собственность, которая будет определена Соглашением о Фонде. Совместная собственность будет учитывать фактические взносы участников, как определено в разделах 3 и 4. Управление Фондом будет осуществляться совместно представителями Правительства Украины и Правительства Соединенных Штатов Америки. Более подробные условия управления и деятельности Фонда будут изложены в дальнейшем соглашении (Соглашение о Фонде), которое будет согласовано в переговорах сразу после заключения этого Двустороннего соглашения. Максимальный процент владения собственным капиталом и финансовыми интересами Фонда, принадлежащего Правительству Соединенных Штатов Америки, а также полномочия представителей Правительства Соединенных Штатов Америки по принятию решений будут в пределах, разрешенных действующим законодательством Соединенных Штатов.

Ни один из Участников не будет продавать, передавать или иным образом прямо или косвенно отчуждать какую-либо часть своей доли в Фонде без предварительного письменного согласия другого Участника.

Фонд будет собирать и реинвестировать доходы, вносимые в Фонд, за вычетом расходов, понесенных Фондом, и будет зарабатывать доход от будущей монетизации всех соответствующих природно-ресурсных активов, имеющихся в государственной собственности Украины (независимо от того, находятся ли они в прямой или косвенной государственной собственности Украины), как определено в разделе.

Правительство Украины будет вносить в Фонд 50% всех поступлений, полученных от будущей монетизации всех соответствующих природно-ресурсных активов, имеющихся в государственной собственности Украины (независимо от того, находятся ли они в прямой или косвенной государственной собственности Украины), определенных как месторождения полезных ископаемых, углеводородов, нефти и природных материалов. активов (таких как терминалы сжиженного природного газа и портовая инфраструктура) с согласия обоих Участников, как может быть дополнительно описано в Соглашении о Фонде. Чтобы избежать сомнений, такие будущие источники поступлений не включают нынешние источники поступлений, уже входящие в состав общих доходов бюджета Украины. Временные рамки, объем и стабильность взносов будут определены в Соглашении о Фонде.

По своему усмотрению Фонд может зачислять или возвращать Правительству Украины фактические расходы, понесенные по вновь созданным проектам, от которых Фонд получает доходы.

Взносы, сделанные в Фонд, будут реинвестироваться, по крайней мере, раз в год в Украине с целью содействия безопасности, защите и процветанию Украины, что будет дополнительно определено в Соглашении о Фонде. Соглашение о Фонде также будет иметь положение относительно будущих дивидендов.

Согласно действующему законодательству Соединенных Штатов Америки, Правительство Соединенных Штатов Америки будет поддерживать долгосрочные финансовые обязательства по развитию стабильной и экономически преуспевающей Украины. Последующие взносы могут состоять из средств, финансовых инструментов и других материальных и нематериальных активов, критически важных для восстановления Украины.

Инвестиционный процесс Фонда будет разработан таким образом, чтобы инвестировать в проекты в Украине и привлекать инвестиции для увеличения развития, обработки и монетизации всех государственных и частных активов, включая следующее, и не только это: месторождения полезных ископаемых, углеводородов, нефти, природного газа и других добывающих материалов, инфраструктуру, порты и государственные предприятия. Правительство Соединенных Штатов Америки и Правительство Украины намерены, чтобы инвестиционный процесс привел к созданию возможностей для распределения дополнительных средств и большему реинвестированию для обеспечения достаточного поступления капитала для восстановления Украины, как будет определено в Соглашении о Фонде.

Участники оставляют за собой право предпринимать необходимые действия по защите и максимизации ценности своих экономических интересов в Фонде.

Соглашение о Фонде будет включать надлежащие заявления и гарантии, в том числе необходимые для обеспечения того, чтобы любые обязательства, которые Правительство Украины может иметь перед третьими сторонами, или такие обязательства, которые он может взять на себя в будущем, не приводили к продаже, перемещению, передаче, залогу или иным обременениям взносов Правительства Украины в Фонд.

При разработке Соглашения о Фонде Участники будут стремиться избегать конфликтов с обязательствами Украины в рамках ее вступления в Европейский Союз или его обязательств по договоренностям с международными финансовыми организациями и другими официальными кредиторами.

Соглашение о Фонде будет предусматривать, среди прочего, признание того, что как Соглашение о Фонде, так и деятельности, предусмотренной в нем, носят коммерческий характер.

Соглашение о Фонде подлежит ратификации Парламентом Украины в соответствии с Законом Украины "О международных договорах Украины".

В Соглашении о Фонде будет уделено особое внимание механизмам контроля, которые делают невозможным ослабление, нарушение или обход санкций и других ограничительных мер.

Текст Соглашения о Фонде безотлагательно разработан рабочими группами под председательством уполномоченных представителей Правительства Украины и Правительства Соединенных Штатов Америки. Контактными лицами, ответственными за подготовку Соглашения о Фонде на основе этого Двустороннего соглашения являются: от Правительства Соединенных Штатов Америки: Министерство финансов; от Правительства: Министерство финансов и Министерство экономики.

Настоящее Двустороннее соглашение и Соглашение о Фонде составят неотъемлемые элементы архитектуры двусторонних и многосторонних соглашений, а также конкретные шаги по установлению длительного мира, укреплению экономико-безопасной устойчивости и отражению целей, определенных в преамбуле этого Двустороннего соглашения.

Правительство Соединенных Штатов Америки поддерживает усилия Украины получить гарантии безопасности, необходимые для создания продолжительного мира. Участники будут пытаться определить какие-либо необходимые шаги для защиты взаимных инвестиций, как определено в Соглашении о Фонде.

Настоящее Двустороннее соглашение обязательно для выполнения и будет выполняться каждым Участником в соответствии с их внутренними процедурами. Правительство США и Правительство Украины обязуются немедленно приступить к проведению переговоров по Соглашению о Фонде.

Под текстом соглашения, которое опубликовала "Европейская правда", предусмотрены подписи министра финансов США Скотта К. Г. Бессента и первого вице-премьер-министра Украины – министра экономики Украины Юлии Свириденко.

Со ссылкой на собственные источники отметило, что подписанты документа могут измениться. В тексте также возможны точечные изменения, но основные положения уже согласованы.

Напомним, первая вице-премьер-министр Юлия Свириденко ранее сообщила, что украинская территория, временно оккупированная, содержит полезных материалов на сумму примерно 350 млрд долларов. Кроме этого, Украина имеет запасы титана, лития, урана и редкоземельных металлов. И задачей соглашения с США о полезных ископаемых является не просто экспорт этого сырья, а привлечение инвестиций в переработку и разработку украинских месторождений.

Читайте также: