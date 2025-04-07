Соглашение об ископаемых: Свириденко сообщила детали переговоров и состав делегации от Украины

Соглашение о полезных ископаемых / © ТСН.ua

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Украина отправит делегацию в столицу США — Вашингтона для продвижения вперед в переговорах по стратегическому соглашению с Соединенными Штатами по поводу критически важных природных ресурсов на этой неделе, от 7 апреля.

Об этом заявила первая вице-премьер-министр Украины — министерша экономики Украины Юлия Свириденко.

«Этот диалог отражает стратегические интересы обеих стран и нашу общую преданность построению крепкого, прозрачного партнерства. В состав делегации войдут представители министерств экономики, иностранных дел, юстиции и финансов. Мы стремимся согласовать выбор проектов, законодательную базу и механизмы долгосрочного инвестирования», — написала она.

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Ранее говорилось, что недра Украины содержат 22 из 34 критических минералов, определенных ЕС как необходимые для обеспечения энергетической безопасности. Президент США Дональд Трамп стремится заключить соглашение о полезных ископаемых с главой Украины Владимиром Зеленским, чтобы получить доступ к ним.

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Напомним, условия нового соглашения о полезных ископаемых, которое предложили США, ставят под удар членство Украины в ЕС.