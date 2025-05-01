- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 171
- Время на прочтение
- 1 мин
Соглашение о полезных ископаемых: в СНБО объяснили важность документа, который подписали Украина и США
Речь идет о будущем нашей страны.
В СНБО прокомментировали подписание Украиной соглашения с США. Так, это важный шаг для восстановления нашего государства.
Об этом написал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.
"Соглашение с США - это о будущем Украины, ее безопасности и технологиях. И, самое важное - это о возвращении украинцев, в том числе и тех, кто потерял все из-за войны. Потому что это об восстановлении", - высказался он.
Напомним, Украина и США подписали соглашение о добыче полезных ископаемых.