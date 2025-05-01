Соглашение о полезных ископаемых: в СНБО объяснили важность документа, который подписали Украина и США

Дональд Трамп и Владимир Зеленский / © ТСН.ua

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В СНБО прокомментировали подписание Украиной соглашения с США. Так, это важный шаг для восстановления нашего государства.

Об этом написал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

"Соглашение с США - это о будущем Украины, ее безопасности и технологиях. И, самое важное - это о возвращении украинцев, в том числе и тех, кто потерял все из-за войны. Потому что это об восстановлении", - высказался он.

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Напомним, Украина и США подписали соглашение о добыче полезных ископаемых.