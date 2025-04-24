Соглашение о полезных ископаемых: Зеленский раскрыл новые детали по переговорам

Президент Украины Владимир Зеленский. / © Офис президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ходе переговоров по поводу полезных ископаемых и подчеркнул необходимость усиления международных санкций против России.

Об этом глава государства Владимир Зеленский сказал на совместной конференции с лидером ЮАР Сирилой Рамафосой.

Президент Украины отметил, что все пункты минерального соглашения, противоречащие Конституции Украины, были исключены, и стороны подписали меморандум, соответствующий украинскому законодательству.

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"Президент Трамп сказал, если одна из сторон не согласится на полное прекращение огня и другие дополнительные шаги, приближающие окончание войны, будут сильные шаги, санкционные, и т.д. Мы все делаем, что предлагают партнеры и только то, что противоречит нашей Конституции мы не можем делать. И это понятно, даже наша борьба за нашу борьбу за борьбу за нашу целостность. Это наше выживание. И здесь мы абсолютно прямые и прозрачные", - заявил Зеленский.

В то же время президент Украины выразил обеспокоенность отсутствием "сильного давления" на Россию и новых санкционных пакетов.

"Я не вижу сейчас сильного давления на Россию, новых санкционных пакетов против агрессии российской федерации", – добавил он.

Напомним, Украина и США в четверг, 17 апреля, подписали меморандум, удостоверяющий намерение сторон наконец финализировать соглашение о полезных ископаемых .