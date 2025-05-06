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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Соглашение об ископаемых: ратификацию поддержал профильный комитет — что дальше

Было внесено предложение в текст решения комитета, в частности, о том, что любые дополнительные договоренности о создании Фонда восстановления не могут противоречить соглашению о недрах.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Соглашение об ископаемых: ратификацию поддержал профильный комитет — что дальше

Соглашение о ископаемых— новые подробности / © ТСН.ua

Комитет по международной политике поддержал ратификацию за основу и в целом соглашение о полезных ископаемых.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, было внесено предложение в текст решения комитета:

  1. Какие-либо дополнительные договоренности о создании Фонда восстановления не могут противоречить этому соглашению.

  2. Это соглашение действует по всей территории Украины в рамках международно признанных границ.

За это решение отдано 11 голосов

Воздержался один депутат из «Голоса». А не приняли участие в голосовании двое.

Далее ратификация соглашения о ископаемых в зале ВР состоится 8 мая.

Напомним, в Вашингтоне рассматривают недавнее соглашение о полезных ископаемых не только как экономическое партнерство, но и как стратегический инструмент давления на Россию во время предстоящих переговоров о прекращении огня.

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