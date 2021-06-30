Соглашение об открытом небе с ЕС: Шмыгаль рассказал, когда будет подписан документ и что это даст украинцам

Соглашение об открытом небе с ЕС: Шмыгаль рассказал, когда будет подписан документ и что это даст украинцам

Это соглашение интегрирует Украину в единое авиапространство Европы.

Украина может подписать Соглашение об Общем авиационном пространстве с Европейским Союзом , которое известно как соглашение об "открытом небе", уже осенью.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 30 июня на заседании правительства.

"Соглашение об Общем авиационном пространстве с ЕС, надеюсь, мы сможем подписать физически этой осенью. Такое соглашение означает, что украинские авиаперевозчики получат расширенный доступ на рынок ЕС, а европейские компании зайдут в Украину", — сказал глава Кабмина.

По его словам, появление такой конкуренции приведет к снижению цен на билеты и будет способствовать формированию в Украине открытого, конкурентного и прозрачного авиационного рынка.

Напомним, 28 июня Совет Европейского Союза дала согласие на подписание соглашения об Общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС. Ожидается, что документ будет подписан осенью 2021 года.

Стоит отметить, что Киев в течение нескольких лет ведет переговоры с ЕС о совместном авиапространстве — подготовка к подписанию договора об открытом небе ведется с ноября 2013 года.

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