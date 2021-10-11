Соглашение с ЕС об "открытом небе": СМИ узнали, когда подпишут документ

Соглашение с ЕС об "открытом небе": СМИ узнали, когда подпишут документ

Такое соглашение означает, что украинские авиаперевозчики получат расширенный доступ на рынок ЕС, а европейские компании зайдут в Украину.

На саммите Украина-ЕС, который состоится 12 октября, планируется подписание долгожданного соглашения об "открытом небе".

Об этом сообщил журналистам накануне саммита чиновник ЕС, который общался на условиях анонимности, пишет в понедельник, 11 октября, " Европейская правда ".

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По его словам, среди трех соглашений, которые планируют подписать в Киеве, будет соглашение о совместном авиационном пространстве, парафированное еще в 2013 году.

"Одним из последствий должен быть вход в Украину новых лоукост-авиалиний и повышение туристической привлекательности Украины. Именно это мы видели в других странах, подписавших подобное соглашение, в частности, в Грузии", — отметил еврочиновник.

Напомним:

Киев в течение нескольких лет ведет переговоры с ЕС о совместном авиапространстве — подготовка к подписанию договора об открытом небе ведется с ноября 2013 года.

года. 28 июня Совет Европейского Союза дал согласие на подписание соглашения об Общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС.

на подписание соглашения об Общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, Украина может подписать соглашение об Общем авиационном пространстве с Европейским Союзом, котораое известно как соглашение об "открытом небе", уже осенью.

Новости мира: в ЕС дали согласие на подписание с Украиной соглашения об общем авиационном пространстве

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