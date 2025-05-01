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- Украина
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Соглашение с США о недрах: что она показала об Украине и какие сигналы для Путина
Если Путин не воспользуется возможностью, Штаты могут изменить свое мнение.
Подписанное соглашение с США о недрах показало, что Украина является договороспособным и надежным партнером. Это поможет нам изменить точку зрения США.
Об этом в эфире "КИЕВ24" сказал Игорь Чаленко, политолог.
"Если бы США не упустили апрель, я думаю, что развязка была бы гораздо ближе. А так Путин считает, что он может провести летнюю кампанию и усилить собственные позиции", - говорит он.
Со стороны США и ЕС есть синхронные сигналы по усилению санкций против РФ — это изменение риторики, ее нужно фиксировать. Но этого недостаточно и украинцы это понимают. По мнению Чаленко, Путину таким образом дают окно возможностей, чтобы выйти из этой ситуации с сохранением лица до 9 мая.
"Если этого не будет, тогда изменение позиции вполне возможно со стороны США. Эволюционно, я подчеркиваю. Радикальных изменений точно не стоит ожидать", - заключил Чаленко.
Ранее в СНБОе объяснили важность соглашения, которое подписали Украина и США.