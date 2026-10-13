"Соглашение" Трампа о прекращении огня развязало Путину руки на зиму: ISW предупредили о жутком сценарии

Трамп с Путиным / © Associated Press

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Заявление президента США Дональда Трампа о так называемом «энергетическом перемирии» оказалось лишь потенциальным предложением, которое сейчас играет исключительно в пользу Кремля. По состоянию на 12 октября никаких договоренностей между Украиной и Россией нет, а сам формат инициативы создает смертельную угрозу украинской энергосистеме накануне зимы.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) в своем свежем отчете.

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Удары по энергетике не прекращаются: РФ продолжает террор

По данным аналитиков ISW, Россия даже не думала останавливать обстрелы. В ночь на 12 октября оккупанты нанесли очередные комбинированные удары по украинским объектам:

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поражен теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) к западу от Харькова;

повреждена инфраструктура газодобычи в Харьковской области;

нанесен удар по нефтебазе в Сарнах на Ровенщине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только в течение 12 октября российские войска атаковали шесть объектов энергетики. При этом украинские Силы обороны в ответ воздерживались от ударов по энергетической инфраструктуре РФ.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова к полному «энергетическому перемирию» и не будет бить по российским объектам, если Москва пойдет на взаимные шаги и официально зафиксирует соглашение.

Ловушка в форме «предложения»: что на самом деле задекларировал Трамп

Источник в Белом доме в комментарии изданию Axios подтвердил, что скандальное заявление Дональда Трампа в сети Truth Social от 11 октября касалось только «потенциального соглашения», а не реального прекращения огня. Ни одна из сторон договоренностей не подписывала.

Как выяснилось, предложение Трампа предусматривает только мораторий на удары по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) с возможным расширением других объектов в будущем.

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В ISW отмечают: в нынешнем виде это предложение является односторонней уступкой в пользу России:

Неравные условия: В России работают десятки крупных НПЗ, которые являются критическими для ее экономики и военной машины. У Украины же остался только один такой объект. Карт-бланш на зимний террор: Соглашение вообще не защищает украинские электрические станции. Это позволит РФ беспрепятственно продолжать свою массированную ракетно-дроновую кампанию против украинской энергетики на протяжении зимы 2026-2027 годов.

Таким образом, предложенный формат фактически связывает руки Украине, запрещая бить по самым уязвимым местам агрессора, но дает Путину полную свободу действий для замораживания украинских городов.

Что предшествовало

Напомним, президент США договорился с Владимиром Путиным о больших поставках российского дизеля в США и другие страны.

По его словам, Россия должна поставить свыше 300 тысяч тонн дизеля сразу, еще 500 тысяч тонн — в ноябре, а затем возможны дополнительные партии.

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В Сенате США Трампа обвинили в нарушении закона из-за российского дизеля.

Затем Трамп вновь высказался о скандальном соглашении по топливу с РФ и назвал свое решение пользой для народа США.

Между тем, СМИ сообщили, что США могут оставить Украину без разведданных, если Киев не прекратит бомбить НПЗ России.

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