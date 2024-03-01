Соглашения о безопасности: Зеленский назвал страны, с которыми уже подписан документ

Президент отметил, что каждое соглашение приближает нас к большим возможностям.

Шесть стран уже подписали соглашения о безопасности с Украиной. В настоящее время процесс продолжается.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Имеем соглашения безопасности уже с шестью государствами: Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией. Каждое такое соглашение приближает наше государство к большим возможностям, к большему взаимодействию с миром, к большей силе. И вместе с этим каждое такое соглашение добавляет больше силы международном порядке, основанном на правилах. Чем больше мы взаимодействуем, тем быстрее российские террористы проиграют. Спасибо каждому лидеру, каждому государству, помогающему Украине!" – написал он.

Напомним, Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее соглашение о безопасности 12 января, во время визита Сунака в Киев. Сообщается, что обязательства по безопасности Великобритании по этому документу будут действовать до вступления Украины в НАТО.

Зеленский по итогам разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном 18 января сообщил, что лидеры стран поручили политическим и военным советникам, в частности, ускорить переговоры по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности в рамках Вильнюсской декларации G7.

Аналогичный договор президент Зеленский подписал накануне и с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен. Согласно соглашению, которое будет действовать 10 лет, в этом году Дания предоставит Украине военную поддержку на сумму не менее 1,8 млрд евро.

Как известно, 12 июля члены "Большой семерки" подписали декларацию о долгосрочных гарантиях безопасности и экономической поддержке Украины. Декларация является рамочным общим документом. Следующий шаг после нее – заключение двусторонних договоров безопасности между Украиной и отдельными странами-гарантами.

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