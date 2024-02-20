Согласились на экстримальный поход: четверо уклонистов собирались попасть горами в Румынию

Там сейчас есть вероятность схода снежных лавин.

На границе с Румынией задержали четырех уклонистов, пытавшихся бежать через горы.

Об информирует Госпогранслужба.



Отмечается, что их действия руководили переправители, которым каждый дал по $4000. Мужчины согласились на экстремальный поход, несмотря на опасность в горах, где сейчас есть вероятность схода снежных лавин.

"Оперативщики ГНСУ изучают обстоятельства правонарушения и устанавливают круг лиц, причастных к противоправной деятельности. В отношении задержанных составлены админпротоколы", — говорится в сообщении.

Как будут наказывать ухилянцев

Ранее мы сообщали, что украинские пограничники поймали уклоняющихся, притворившихся военными и пытавшихся бежать из страны в Молдову.

Как пояснили в Нацполиции, уклонист — это военнообязанный, который уклонился от повестки для сверки военно-учетных данных и избежавшего отправления в армию. За это ему грозит либо административная, либо уголовная ответственность.

Также добавим, что гражданам Украины за уклонение от мобилизации может угрожать ответственность.

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