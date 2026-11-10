Согласится ли Украина обменять Донбасс на гарантии безопасности: ответ Зеленского

Зеленский и Путин / © ТСН

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Отказ от украинских территорий в обмен на обещания мира не остановит агрессию Кремля, а лишь даст России пора подготовиться к новой войне.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью датскому вещателю DR Nyheder.

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Зеленский объяснил, почему уступки России не остановят войну

Владимир Зеленский подчеркнул, что идея отдать украинские территории в обмен на прекращение огня оторвана от реальности. По его словам, действия российского руководства свидетельствуют о том, что его цели не ограничиваются отдельными регионами Украины.

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«Отдать украинскую землю ради мира — это просто абстрактные слова. Речь идет не только о реальности, но и о философии. Путин говорил о Донбассе, но потом решил оккупировать Киев, нашу столицу. Его слова были о Донбассе, а реальность — о Киеве. Он постоянно говорил, что защищает русскоязычных людей, а затем замучил сотни и тысячи людей в Буче и других местах», — подчеркнул президент.

Он также напомнил об отказе Украины от ядерного арсенала и препятствиях на пути вступления в НАТО. По мнению Зеленского, отсутствие действенных механизмов сдерживания не остановило Россию от дальнейшей агрессии.

«У нас забрали ядерное оружие… Потом они остановили нашу интеграцию в Европу, потом не дали нам быть в НАТО. И, наконец, оккупировали нас. Никто не верит, что Путин остановится, если мы покинем Донбасс. Он сделает паузу. А потом вернется через год, два или пять лет. И кто будет виноват? — подчеркнул глава государства.

Президент также рассказал о разговоре с американской стороной о возможном обмене Донбасса на гарантии безопасности. По его словам, партнеры поднимали вопрос, может ли Украина согласиться на такой компромисс, если получит гарантии, подобные тем, которые предусматривает НАТО.

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«Именно поэтому, когда американцы спросили: „Можете ли вы обменять Донбасс на безопасность?“, я сразу ответил: „Можете сказать мне, что это значит? Какую безопасность? НАТО?“ „Не НАТО, но что-то вроде НАТО“. „Подобное? Но ведь вы не хотите, чтобы ответ относительно Донбасса был ‚подобным‘. Вы хотите четкого ответа относительно Донбасса… Что вы будете делать, если мы будем гарантировать безопасность, но не НАТО?“» — цитирует Зеленский разговор с американскими переговорщиками.

Гарантии безопасности для Украины и мирное соглашение: что известно о переговорах

Между тем, как пишет The Economist, американская сторона действительно ищет варианты территориального компромисса. Среди идей, обсуждаемых переговорщиками Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, — изменение административных границ Украины. По данным издания, это могло бы позволить Кремлю заявить о «достижении целей» относительно Донецкой и Луганской областей без фактического захвата контролирующих ВСУ городов.

Кроме того, The Economist сообщает, что американская сторона допускает возможность предоставления Украине гарантий безопасности, подобных статьям 4 или 5 Устава НАТО. В то же время, в Киеве и европейских столицах к таким предложениям относятся скептически. Россия продолжает настаивать на нейтралитете Украины и сокращении ее Вооруженных сил, а также выступает против размещения международных миротворческих сил.

Украинские чиновники также сомневаются, что полноценное мирное соглашение удастся заключить в ближайшее время. По данным источников The Economist, в Киеве считают, что Россия не согласится с реальным прекращением войны до завершения своей зимней военной кампании.

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«Возможно, это их план Б, пока они выполняют план А», — цитирует УНИАН со ссылкой на The Economist одного из украинских чиновников.

Среди возможных результатов переговоров называют прежде всего гуманитарные договоренности — новые обмены пленными и локальные прекращения огня в отдельных районах, в частности на Херсонщине и Сумщине.

Напомним, 10 ноября в Абу-Даби начались трехсторонние переговоры Украины, США и России с участием европейских партнеров. Среди ключевых вопросов встречи — прекращение боевых действий, будущее временно оккупированных украинских территорий, в частности Донбасса, и предоставление Украине действенных гарантий безопасности. Стороны обсуждают возможные пути завершения войны, однако их позиции по условиям будущего мирного соглашения остаются разными.

Также мы рассказывали, чего ожидать от переговоров в Абу-Даби, почему Россия угрожает расширением войны и какие сценарии развития событий рассматривают международные партнеры. Отдельное внимание уделили позиции США по безопасности Европы и возможным последствиям таких договоренностей для Украины.

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