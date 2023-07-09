Сохранение дубляжа на украинском в кинотеатрах – петиция набрала необходимое количество подписей

Петиция с требованием оставить дубляж на украинском языке для фильмов в кинотеатрах набрала необходимое количество голосов – ее подписали более 27 тысяч человек.

Автор петиции, созданной на сайте президента Украины 4 июля, Павел Скороходько, ответил на поданный президентом Владимиром Зеленским в Верховную Раду законопроект №9432 "О применении английского языка в Украине".

Павел Скороходько – актер и режиссер дублирования, официальный голос Гарри Поттера.

Автор петиции просит внести изменения в ту часть законопроекта, касающуюся использования английского языка в области кино (п.4 ст.9).

"В Украине дубляж уже давно стал отдельным культурным явлением и частью культурного достояния. Его отмена, пусть постепенно, неизбежно приведет к значительному уменьшению популярности украинского языка, поскольку именно дубляж в свое время способствовал его значительной популяризации", — говорится в тексте петиции.

Павел Скороходько также предположил, что одним из последствий нововведений будет меньшая посещаемость кинотеатров, что нанесет ущерб всей отрасли киноиндустрии, в том числе производству дублированных кинопродуктов.

"Более того, подобное решение гарантированно подтолкнет потенциального зрителя к просмотру кинофильмов на пиратских сайтах на русском языке, поскольку ленты, которые зритель захотел бы пересмотреть, не будут переведены на украинский", — подчеркнул он.

Теперь, после набранных более 25 тысяч голов, ее должен рассмотреть президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский подал в Совет законопроект №9432, который должен официально закрепить статус английского как одного из языков международного общения в Украине.

Законопроект "О применении английского языка в Украине" предусматривает, что с 2027 года все англоязычные фильмы в кинотеатрах будут показывать на языке оригинала с украинскими субтитрами.

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